Diretor de Anitta e Madonna está interessado em trabalho com Juliette

Juliette nem imagina o que espera ela fora da casa do Big Brother Brasil 21. A paraibana já é seguida por 22 milhões de pessoas no Instagram e tem chamado atenção de pessoas grandes do mundo do entretenimento. Giovanni Bianca, diretor criativo que já trabalhou com Anitta, Gisele Bündchen e até Madonna, demonstrou interesse em trabalhar com a maquiadora.