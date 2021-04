Diretor do América-MG afirma que negociações com Palmeiras por Ademir estão ‘esgotadas’

Principal nome do América-MG, o atacante Ademir é um dos alvos do Palmeiras para a sequência da temporada de 2021. Com o negócio estagnado nas últimas semanas, as chances do jogador reforçar o Verdão diminuíram. Em entrevista coletiva na última quarta-feira (28), o diretor de futebol do Coelho, Armando Desessards, afirmou que as tratativas pelo atleta estão “esgotadas”.

– As negociações se esgotaram. Não existe neste momento qualquer negociação com o clube. Ademir está focado e à disposição do Lisca – revelou o diretor de futebol do Coelho.

Depois de algumas conversas entre Palmeiras e América, as diretorias dos dois clubes não chegaram em um acordo em relação ao valor e o negócio esfriou nas últimas semanas. O Verdão chegou a indicar que poderia fazer um aumento na proposta inicial, no valor de R$ 3 milhões, mas a equipe mineira recusou a oferta.

Ademir tem contrato com o Coelho até o final de 2021 e, caso não haja renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe em julho.