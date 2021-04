Diretor do Corinthians confirma desejo da torcida em criar ‘vaquinha’ para saldar dívidas do clube

O Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, José Colagrossi, confirmou, através do seu perfil no Twitter, que há o interesse de torcedores em promover uma campanha de financiamento coletivo virtual para auxiliar o Timão a quitar as dívidas que hoje se aproximam a R$ 1 bilhão, segundo o balanço financeiro recentemente divulgado pelo próprio clube.

Agradeço o oferecimento da torcida em ajudar o clube a sair desta difícil situação financeira. Teremos, inclusive, um encontro com a Gaviões neste sentido. Nos próximos dias iremos discutir as diferentes ideias e apresentaremos um plano.Aproveito para desejar Feliz Páscoa a todos — José Colagrossi (@JColagrossiNeto) April 4, 2021

O membro da diretoria corintiana ainda confirmou que terá um encontro presencial com membros da Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, bem como aconteceu na última semana no Parque São Jorge, com o presidente Duílio Monteiro Alves, que recebeu uma comissão de integrantes da organizada, onde as dificuldades financeiras do Timão foi uma das principais pautas.

O estafe corintiano admite a possibilidade de fazer uma espécie de vaquinha virtual, mas gostaria de dar algum benefício em troca dos torcedores que adotarem a campanha.

Recentemente, o Santos, que também passa por grave momento em suas finanças, promoveu uma campanha semelhante, a fim de saldar pendências com outras agremiações, que faz com que o Peixe esteja mais de um ano bloqueado na Fifa para registrar novos atletas. Na ocasião, o Alvinegro Praiano levantou R$ 1,1 milhão.

