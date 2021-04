Diretor do PSG abre o jogo sobre renovações de Neymar e Mbappé: “Estamos felizes”; craques são alvos no mercado

Um dos confrontos mais esperados da Champions League aconteceu nesta quarta-feira (07), entre Bayern de Munique e Paris Saint Germain. Sem Robert Lewandowski, sua principal arma ofensiva e que sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito, os alemães ainda sim eram considerados os favoritos para levarem a vantagem para o jogo de ida.









Porém, o PSG surpreendeu e logo aos 3 minutos do confronto abriu o placar com Mbappé, que recebeu passe de Neymar. O camisa 10 ainda serviu o zagueiro Marquinhos, que marcou o segundo. O Bayern descontou com Choupo Moting e empatou com Thomas Müller, mas viu os franceses marcarem o terceiro, novamente com Mbappé.

Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images



Falando em Neymar e Mbappé, a dupla tem seus respectivos nomes muito falados no mercado da bola. O Real Madrid é um dos que querem tirar o jovem francês do Parc des Princes. Além do Barcelona, que vira e mexe sonda a situação do brasileiro – apesar da rejeição de parte da torcida culé. Porém, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, tratou de tranquilizar os torcedores da equipe parisiense.

“Em breve falaremos de coisas concretas. Também estamos felizes em falar de contratos. Chegaremos a uma conclusão em pouco tempo”, disse ele à ‘Sky Sports Itália’. Os contratos de Mbappé e Neymar com o PSG se encerram em junho de 2022. Diferentemente do Brasil, times europeus buscam as renovações com um certo período de antecedência.