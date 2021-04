Diretora do De Férias admite frustração com participantes que não causam · .

Após seis temporadas do De Férias com o Ex, a MTV já percebeu que alguns participantes prometem muito, mas não entregam quase nada. Por isso, Bettina Hanna, diretora-geral do reality, e sua equipe ligaram o sinal de alerta nos critérios de seleção dos confinados para evitarem novas frustrações com o elenco da atração.

“Se vocês soubessem a quantidade de ex-participantes que pedem para voltar ao programa, é uma coisa impressionante. Mas a gente só traz as pessoas que vão realmente se jogar. Então, a escolha é muito criteriosa. Eles se jogaram, não decepcionaram! A gente escolheu direitinho”, afirma Bettina, em referência à participação de Pedro Ortega, Maju Mazalli e Lary Bottino na nova temporada do programa.

Tiago Worcman, vice-presidente sênior de música e entretenimento da ViacomCBS América Latina, também reforça a importância do processo de seleção do elenco para o sucesso da temporada: “50% do reality é feito pela escolha desse pessoal. O resto, obviamente, é o que acontece na interação entre eles e o trabalho da equipe por trás [das câmeras]”.

“A escolha do elenco é muito importante. As pessoas sempre perguntam qual é o nosso maior desafio. Acho que é saber a liga que vai dar entre eles. O que vai acontecer na convivência entre eles e com os ex é o que faz [o programa] ter esse sucesso. Não dá para prever como eles vão se desenvolver no programa, só no dia a dia é que a gente sabe”, destaca a diretora.

Pedro e Maju, que participaram do programa de pegação em 2017, voltaram a se relacionar na atual edição, mas fazem suspense sobre o affair. “Rolou um ‘rememberzinho’, mas ainda tem um desfecho dessa história toda. Foi muito bom, não é, Ortega?”, questiona a influenciadora digital. O empresário logo responde: “Sempre muito bom! Mas, dessa vez, as coisas foram diferentes”.

Esse cuidado no processo de seleção apontado pela produção do reality visa evitar casos como os que ocorreram com Rafa Porto, Diego Poggetti e Gui Leonel ao longo dos últimos anos. Apostas da MTV como possíveis destaques no jogo, eles viraram figurantes do reality por não causarem dentro da casa.

Problemas do passado

Na primeira edição da temporada Celebs (2019), a cantora entrou no programa após a sua participação no The Voice Brasil e um breve envolvimento com Neymar. No entanto, ela teve uma passagem bem apagada durante as férias no litoral da Bahia. Um dos únicos “pontos altos” da artista foi uma briga por comida com Gabriel Romano, que deixou a loira aos prantos no confinamento.

Na sexta temporada (2020), Diego entrou como ex de Mina Winkel, uma das protagonistas dos primeiros episódios daquela edição. Porém, o empresário optou por fugir da pegação, item essencial do programa, e ainda foi acusado de homofobia após se recusar a dar um selinho em Rafa Vieira. Resultado: durante uma dinâmica do jogo, o gaúcho foi o mais votado da casa e acabou sendo eliminado da atração.

Em 2019, Gui assumiu o posto de vilão da quarta temporada após fugir de um affair com Tati Dias. Ele aproveitou o período de férias e a exibição no reality, mas não ficou com ninguém no programa. “Falei que não estava no contrato que eu deveria pegar alguém. Não senti atração, não senti vontade, não senti nada”, disse ele na época ao ..

No decorrer da temporada, o ator ficou com um papel de figurante nos episódios e, após o término das gravações, assumiu o namoro com Carol Nakamura, com quem se casou no ano passado.

