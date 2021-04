Diretoria do Penedense se reúne para tratar do planejamento do clube

Na noite dessa terça-feira, 13 de abril de 2021, a diretoria do Sport Club Penedense se reuniu por videoconferência para tratar de assuntos relativos ao planejamento para o ano 2021. bem como analisar as atividades realizadas nesses primeiros meses do ano.

Iniciada a reunião, o presidente Daniel Pereira tratou de comunicar que esteve reunido com o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, e com o futuro Secretário de Esportes, Juca Vasconcelos, onde o gestor municipal se comprometeu na criação da Secretaria de Esportes, pasta essa que será uma grande parceira do clube ribeirinho, além é claro de fomentar as categorias do time.

Também foram tratados assuntos internos referentes aos trabalhos realizados pela comissão técnica do clube, que trabalha com portões fechados em decorrência dos decretos da pandemia, afim de disputar as competições de base da FAF Federação Alagoana de Futebol.

Ainda sobre a base, os diretores de Esportes e Futebol, Farlly Matias e Marcelo Lobo expuseram as demandas em relação ao Futebol feminino, categoria que foi implantada no clube ano passado, na Copa Rainha Marta, e que já está confirmada a participação na próxima edição da competição.

Sobre a infraestrutura, drenagem e demais serviços de melhorias do campo do Penedense, o Diretor de Patrimônio, Irmão João, informou que já está sendo avaliado por uma empresa e que inclusive já realizado o mapeamento estrutural para viabilizar as melhorias na sede e campo.

O convênio com o SAAE Penedo também foi assunto da pauta

A diretoria estará se reunindo para tentar manter um diálogo junto à direção da autarquia municipal para ativar o convênio com o Penedense, que é Lei Municipal.

Para concluir a reunião, houve a decisão do encerramento do sorteio da moto Shineray. O mesmo será realizado nesse próximo sábado, dia 17/04 na Rádio Penedo FM a partir das 10h no programa do Super Manhã de Sábado com o apresentador Cristhian Lobo, sendo transmitido ao vivo pelo Instagram oficial do clube @scpenedense. Os bilhetes continuam a venda até o dia do sorteio.

Participaram da reunião o Presidente Daniel Pereira e seu Vice Aerton Reis, o Primeiro Secretário Maciel Oliveira e os Diretores de Esportes e Futebol, Marcelo Lobo e Farly Matias respectivamente. Bem como esteve na videoconferência o Diretor de patrimônio Irmão João e Rodrigo Rocha Bento do Departamento de Futsal do clube, modalidade que também está ativada na FAFS Federação Alagoana de Futsal e em breve irá disputar as competições oficiais.

Por Assessoria