Diretoria do Vasco é comunicada sobre novo cenário com Rodrigo Lindoso e situação ‘esquenta’ bastidores

O Vasco é um clube que precisou passar por uma transição após a queda para a Série B nessa temporada. A torcida já começou a pressionar os dirigentes para buscar reforços e isso vem surtindo efeito. Os cartolas já trouxeram algumas contratações pontuais e ainda está de olho no mercado para trazer novos jogadores nesse semestre.









Na última quinta-feira (08), surgiu a informação que o volante Rodrigo Lindoso foi colocado oficialmente fora dos planos do Internacional. O atleta vem sendo cogitado no Gigante da Colina desde o começo deste ano e isso pode agitar os bastidores do clube como uma possível nova negociação entre as partes.

O portal Esporte News Mundo informou que a direção colorada aguarda propostas de clubes interessados para debater sobre a saída do medalhão. O grande problema para o Gigante da Colina é que o volante recebe um salário alto e teria que se adequar a realidade financeira do clube, assim abaixando consideravelmente seus vencimentos mensais.

Alexandre Pássaro é o “homem de futebol” do Vasco e tem carta branca da alta cúpula vascaína para buscar os reforços que o elenco precisa. Portanto, o dirigente vem aguardando uma oportunidade de mercado para buscar mais reforços. Por outro lado, não existe nenhuma negociação avançada nesse momento.

Vendas também não estão descartadas. O Vasco tem grandes problemas financeiros e sabe que é preciso se desfazer de algum ativo caso apareça alguma proposta acima da média de um clube europeu.