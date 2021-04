Diretoria libera, e Cazares deixa o Corinthians; Fluminense pode ser destino

O meia equatoriano Junior Cazares não é mais jogador do Corinthians. A diretoria corintiana optou por não renovar o contrato do atleta, que se encerra em junho, e aceitou o pedido do jogador para ser liberado e resolver o seu futuro, que deve ser o Fluminense. O ex-camisa 10 corintiano, inclusive, já se despediu dos seus companheiros.

Nesta segunda-feira (12), o estafe de Cazares se reuniu com a diretoria do Tricolor para discutir a parte financeira e o tempo de contrato, que tende a ser de um ano e seis meses, quando termina o mandato do atual presidente do Flu, Mário Bittencourt. A informação do encontro entre as partes foi publicada inicialmente pelo portal “Saudações Tricolores” e confirmada pelo L!.

O meia chegará de graça ao Fluminense, que arcará apenas com o salário, que será menor em relação ao que o jogador recebia no Timão.

Desde setembro do ano passado no Corinthians, Cazares fez 27 partidas e marcou dois gols no período em que vestiu a camisa do clube do Parque São Jorge.

