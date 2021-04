Dirigente do Fla se empolga e manda recado para a Crefisa: “Não é um modelo comparável”

O Flamengo tem conseguido acertar novos parceiros mesmo diante da pandemia e mais receita está entrando nos cofres do CRF. Mesmo sem público no Maracanã, o Mengão mantém as contas em dia e os salários dos atletas estão sendo pagos rigorosamente em dia, diferente da maioria dos outros clubes do futebol brasileiro.









Após a chegada do Mercado Livre, o Flamengo prioriza um acordo com algum novo parceiro para as mangas da camisa. Em entrevista ao portal UOL, Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing do Flamengo, já mandou a letra para a Crefisa, empresa que paga mais de R$ 80 milhões para estampar sua marca com exclusividade no uniforme do Palmeiras.

“Se o patrocínio do Flamengo não está igual a Crefisa (com o Palmeiras) vai chegar muito próximo quando vendermos a manga. Vai ficar quase igual ou pouco menor. Será muito próximo do que paga. Não é um modelo comparável”, disse o dirigente.

Aí que é a diferença de um clube que se estruturou e de outro que simplesmente foi “adquirido” por uma empresa — 8️⃣ernardoCRF (@8ernardo_CRF)

April 29, 2021





Com mais caixa financeiro, o Mengão deve acertar algumas pendências, como a valorização salarial para Arrascaeta e Gerson. Os dois aguardam ser chamados para conversar e prorrogar os contratos. Ambos são considerados valiosos e a diretoria entende que é sim necessário reajustar os vencimentos mensais de cada deles.

Contratações também estão na pauta e o clube deve trazer até mais dois novos jogadores, tudo irá depender de como será a movimentação de mercado e alguma oportunidade de negócio que pode aparecer até o segundo semestre.