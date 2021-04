Disposta a trazer Kyra do além, Alexia acaba na pior em ‘Salve-se Quem Puder’

Em Salve-se Quem Puder Alexia/Josimara (Deborah Secco) arma um plano para que Rafael (Bruno Ferrari) possa ter contato com a amada Kyra/Cleyde (Vitória Strada) direto do ‘mundo dos mortos’. Porém, a ideia mirabolante não sairá como planejado e disfarce da noiva ficará em perigo.

Foto: Reprodução

Tudo começa quando Alexia faz com o que o empresário creia que terá como ter contato físico com a noiva, que ele acredita ter morrido em Cancún (México). Kyra gosta da ideia da amiga e vai até a empresa do amado disfarçada.

Quando todos da empresa irem embora, Alexia dirá para Rafael que irá se conectar com Kyra, mas ele não levará muito a sério. “Não leva a mal, Josimara, é que você sabe que isso não vai acontecer. Mas tudo bem, eu espero você se concentrar”.

“Só preciso pegar uma coisa no saguão e já volto”, dirá ela, que correrá até a escada onde marcou de se encontrar com a amiga. Porém, Kyra demora de aparecer e ela vai começar a estranhar.

Nesse momento, Alexia irá notar que o elevador está subindo. “Não acredito que a preguiçosa vem de elevador. Ainda bem que ta disfarçada”, pensa ela. Mas quando a porta do elevador abre ela encontra Renatinha (Juliana Alves).

“Quer dizer que o espírito da Kyra vai chegar do Além de elevador? Essa é boa.”, provocará a ex-namorada de Rafael. Kyra, disfarçada, verá tudo escondida para não ser descoberta.