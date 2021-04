Djalminha e Zinho serão embaixadores da Supercopa que será disputada entre Palmeiras e Flamengo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nessa quarta-feira que os ex-jogadores Djalminha e Zinho serão os embaixadores da Supercopa de 2021, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo, domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Djalminha e @zinho serão os Embaixadores da Supercopa Kia 2021! pic.twitter.com/DSy3u0y0mh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 7, 2021

Os embaixadores estarão no jogo in loco, assistirão a partida ao lado do presidente da CBF Rodrigo Caboclo e participarão do protocolo de premiação após o jogo. Tanto Djalminha como Zinho jogaram e foram vitoriosos em ambas as equipes ao longo da carreira.

Pelo Flamengo, Djalminha e Zinho conquistaram a Copa do Brasil de 1990 e o Campeonato Brasileiro de 1992. Pelo Verdão, Djalminha conquistou o Paulista de 1996, enquanto Zinho venceu dois Paulistas (1993 e 1994), dois Brasileiros (1993 e 1994), um Rio São Paulo (1993), uma Copa do Brasil (1998), uma Copa Mercosul (1998) e uma Libertadores (1999).

A partida entre Palmeiras e Flamengo marca o encontro entre o atual campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro. A Supercopa do Brasil voltou a ser disputada em 2020, edição conquistada pelo próprio Flamengo contra o Athletico-PR. O jogo será realizado às 11 horas (de Brasília).