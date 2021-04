Do primeiro milhão ao adeus: por que Caio foi eliminado do BBB 21?

Entre muitos choros, pedidos de desculpa e intrigas, o jogo do BBB 21 acabou para Caio nesta terça-feira (20). O fazendeiro, que levou 70,22% dos votos durante o paredão disputado ao lado de Gil e Fiuk, conquistou o carinho do público com o jeito simples de ser, foi o primeiro integrante do grupo pipoca a conquistar um milhão de seguidores no Instagram. No entanto, sem aliados e com atitudes que acabaram desagradando os telespectadores. Confira alguns dos motivos da eliminação abaixo.

1. Bastião solitário: poucas alianças no jogo

Entre Caio e Rodolffo, rolou uma chamada “amizade à primeira vista” entre os dois. Goianos e vindos do interior, a dupla de bastiões divertiu os telespectadores. No entanto, só a sintonia não bastava para garantir a permanência deles na casa. O cantor foi eliminado há duas semanas, o que abalou bastante o fazendeiro. Sozinho, ele até tentou se aproximar de Gil e Arthur, mas já era um pouco tarde. Ele se tornou alvo de votos pela casa, sobretudo pelo distanciamento com relação aos outros brothers.

2. X9 cai logo: o rei do gado, das fofocas e intrigas



Como dizem na Bahia, “o povo não gosta de X9”. E não é que fofoca era realmente um dos fortes do ex-BBB? Ele plantava a intriga e depois saia de fininho. Durante a festa do líder Arthur, o brother deixou o crossfiteiro revoltado ao contar que Fiuk desconfiava das intenções dele ao receber o convite para o VIP da semana.

E as tretas não param por aí. Após Carla Diaz voltar do paredão falso, o bastião tratou de cavar o buraco dos até então aliados, Sarah e Gil. “Quando você voltou, eles se borraram de medo de você contar pra Juliette o que eles falaram dela. Morreram de medo. Por isso eles foram atrás dela para cercar e não contaram tudo”, disse Caio, na ocasião.

3.Abraço com o inimigo: ‘amizade’ com Viih Tube



Caio caiu como uma isca no jogo de Viih Tube. Quase uma semana após colocar a youtuber no pódio da final, o Bastião foi “abandonado” pela influenciadora digital que, além de não chamá-lo para o VIP, o indicou para o paredão. Como já era de se esperar, a jovem chamou o colega de confinamento para conversar e rolaram muitos choros e abraços entre os dois. Moral da história: o goiano pode até ter esquecido da escolha da sister, mas o público não.



4. Drama King: se entrou no BBB, por que ameaça sair?

Caio foi selecionado em meio a milhões de inscritos para integrar o elenco do BBB 21, e a regra não poderia ser diferente: entrou no reality, é para jogar. No entanto, o goiano parecia fazer pouco caso da participação no programa em alguns momentos, o que acabou gerando insatisfação no público. Dramático assumido, ele chegou a ameaçar deixar o programa pelos mais diferentes motivos: hora por saudade das filhas, hora porque imaginou que a esposa estava com raiva deles, ou até mesmo por não aguentar a pressão do jogo.

*Sob supervisão da repórter Lívia Oliveira