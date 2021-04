Documentário de Medal of Honor ganha prêmio no Oscar

O mundo teve a oportunidade de acompanhar uma das maiores premiações do cinema no último domingo (25). Porém, o que muitos talvez não saibam é que o vencedor do prêmio de melhor documentário, Colette, está relacionado ao game Medal of Honor: Above and Beyond.

Em uma mensagem publicada no Twitter, a produtora Respawn agradeceu o reconhecimento por esse trabalho, além de disponibilizar um link no qual é possível assistir ao filme de maneira gratuita.

We’re over the moon about Colette’s Best Documentary (Short Subject) #Oscars win tonight! From Vince, Peter, and all of us at Respawn, we are humbled and honored. Thank you.

And if you haven’t seen the film, you can watch it for free here: https://t.co/CxwNGWMOXv

— Respawn (@Respawn) April 26, 2021