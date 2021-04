Dois anos após Paula vencer o BBB19, público evolui e reage a racismo no BBB21 · .

O fim do BBB19, marcado pela vitória de Paula von Sperling, completa dois anos nesta segunda-feira (12). A consagração da advogada, porém, foi criticada por parte do público que não gostou dos comentários racistas e intolerantes que ela fez durante sua participação. Depois disso, no entanto, o público do Big Brother Brasil 21 reagiu à piada racista de Rodolffo Matthaus sobre o cabelo de João Luiz Pedrosa, além de ter eleito Thelma Assis campeã do BBB20.

Paula saiu milionária, mas muito queimada do confinamento da Globo. A loira chegou a lamentar que eram poucas as marcas que a procuravam para fazer permuta ou presença VIP em festas, pois ninguém queria ser associado a uma pessoa indiciada por preconceito e intolerância religiosa, por causa dos comentários que tinha feito a respeito de Rodrigo França.

No ano seguinte, a história foi diferente. Desiludido com a vitória de Paula, o público abraçou a bandeira feminista levantada por Marcela Mc Gowan desde as primeiras semanas do BBB20, mas largou a mão da ginecologista depois que ela se afastou de Thelma e fez comentários racistas sobre Babu Santana.

O ator não chegou à final da edição, mas a anestesista fez história derrotando Manu Gavassi e Rafa Kalimann e se consagrando como a primeira mulher negra a vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão. A reparação histórica funcionou, e neste ano, J. B. Oliveira, o Boninho, selecionou quase metade de participantes negros; foram nove de 20, entre anônimos e famosos, algo que nunca havia acontecido antes.

Apesar de nem todos terem conquistado o público –cinco deles já foram eliminados–, João Luiz foi abraçado nas redes sociais após se sentir ofendido com uma comparação que Rodolffo fez entre seu cabelo e uma peruca de homem das cavernas. O professor de Geografia fez um desabafo ao vivo e ganhou também o apoio dos colegas de confinamento.

A princípio, o cantor sertanejo não entendeu a problemática de sua piada, o que fez Tiago Leifert intervir e explicar que o cabelo de João era um símbolo de resistência. Parte do público achou desnecessário e invalidou a dor do mineiro, mas Rodolffo acabou sendo eliminado com 50,48% dos votos.

Dois anos depois, não foi apenas o público do reality show que evoluiu. Paula foi questionada sobre os comentários que havia feito contra Rodrigo e acabou se desculpando. “Eu tive noção do quanto errei e me arrependi muito. Mas não adianta só pedir desculpa, porque o processo de desconstrução é longo”, relatou a mineira.

Confira o pronunciamento de Paula abaixo:

