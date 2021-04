dois brasileiros e um líder que já vale mais de R$ 1 bilhão

Os melhores jogadores do mundo estão cada vez mais jovens. Exemplos como Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Phil Foden, do Manchester City, não faltam. Será que finalmente chegou a hora de eleger os sucessores dos lendários Lionel Messi e Cristiano Ronado?

Pelo terceiro ano consecutivo, a ESPN traz para você nossa lista dos próximos jovens craques do futebol com 21 anos ou menos. Alguns dos jogadores deste ano já mostraram muita qualidade – vide a estreia de Haaland na Champions League. Mas quem fez o suficiente para entrar na lista, quais são suas qualidades e como podem ficar ainda melhores?

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Montando a lista pelo segundo ano consecutivo está Tor-Kristian Karlsen, que trabalhou como olheiro e executivo para clubes de toda a Europa, incluindo Monaco, Zenit e Watford. Ele explica sua metodologia, antes de revelar suas escolhas.

Por que 39?

De uma “longa lista” inicial de 75 jogadores, os que forem elencados aqui são os que satisfazem dois critérios principais: jogar no mais alto nível e desempenho consistente durante um período determinado.

Que tipos de pesquisa foram realizadas?

Foi usada como base opiniões de olheiros profissionais e diretores esportivos de vários clubes europeus de ponta antes de decidir sobre o ranking final, bem como plataformas de scout online, como WyScout e InStat. A preferência pessoal também desempenhou um papel significativo.

Existe alguma razão para que jogadores de ataque dominem a lista?

Em geral, os atacantes conseguem mais tempo de jogo em uma idade inferior do que, digamos, os zagueiros, que tendem a precisar de mais tempo para desenvolver consciência tática, posicionamento e compreensão do jogo. Além daqueles que entraram entre os 39, alguns defensores considerados para a lista foram Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, Tariq Lamptey, do Brighton, e Nuno Mendes, do Sporting.

A variedade de talentos ofensivos também se nota quando jogadores como Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, Jeremy Doku, do Rennes, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, por pouco não entraram na lista final.

ESPN faz ranking dos melhores jogadores sub-21 do mundo Arte ESPN

Observações:

– Os jogadores incluídos devem ter 21 anos ou menos em 1º de maio. Os 10 primeiros foram classificados, com os demais listados em ordem alfabética.

– Embora ainda haja incerteza sobre como o COVID-19 afetará a janela de transferências, os valores de mercado indicados são baseados nos preços pré-COVID.

O TOP 10

10. Bukayo Saka

Atacante

Clube/país: Arsenal/Inglaterra

Idade: 19 anos

Valor estimado de mercado: 50 milhões de euros (R$ 320 milhões)

Saka passou por uma espetacular história recente, de um início promissor como um lateral-esquerdo a um engenhoso ponta direita. Convocado quatro vezes pela Inglaterra, o jogador do Arsenal é um dos adolescentes mais consistentes da Premier League e realmente deu um salto para frente depois de ter sido deslocado para o ataque. Seu gol contra o Chelsea é certamente um candidato a Goal of the Season, embora o júri ainda não tenha decidido se ele realmente pretendia encobrir Edouard Mendy com seu pé mais fraco. No ano passado, ele entrou na lista completa, mas não chegou ao top 10.

Pontos fortes: Saka oferece uma nova mistura de habilidades; por um lado ele é um defensor firme e motivado, enquanto por outro ele é uma fonte de energia criativa, imprevisível (calcanhares, dribles, mudanças de rota). Em resumo, apesar de ser um bom defensor, ele ainda tem a agressividade e a criatividade de um ponta de origem. A partir de sua nova função, ele também provou ser um excelente cruzador no terço final do campo.

Como ele pode melhorar: Tendo se tornado um jogador fundamental e decisivo para o Arsenal, o desafio é como ele reage ao ser atingido pelos defensores adversários.

9. Vinicius Jr.

Atacante

Clube/país: Real Madrid/Brasil

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Ao solicitar feedback sobre Vinicius Jr., ficou claro que poucos jogadores polarizam mais a opinião do que o brasileiro. Enquanto alguns estão bastante empolgados com seu tremendo ritmo e objetividade, outros puxam os cabelos por causa de decisões erradas e uma tendência a ficar muito nervoso em momentos cruciais. Os 46 milhões de euros (R$ 164 milhões na época) que o Flamengo assinou em 2018 podem ser vistos em 100 jogos oficiais para, possivelmente, o maior clube do mundo alguns meses antes de completar 21 anos, o que é um bom começo. No entanto, ele caiu do quarto lugar no ano passado.

Pontos fortes: Majoritariamente colocado na ala esquerda pelo treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, Vinicius Jr., que impacta principalmente com suas fugas em diagonal e movimentos no ataque quando o jogo se abre. Quando lhe é permitido espaço, ele pode criar perigo com sua velocidade e habilidade de drible, o que pode vê-lo deixar os adversários para trás em contra-ataques. Embora não seja o jogador estratégico ou polido como preferem clubes de ponta como o Real Madrid, há uma razão pela qual Zidane está se agarrando a ele: Ele é imprevisível e traiçoeiro.

Como ele pode melhorar: Pode melhorar seu posicionamento defensivo, depende muito de seu pé direito e, apesar de toda a expectativa, pode ter dificuldades para chegar a um nível muito mais alto.

8. João Félix

Atacante

Clube/país: Atlético de Madrid/Portugal

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 95 milhões de euros (R$ 615 milhões)

Contratado pelo Atlético de Madrid como o segundo jovem mais caro do futebol mundial quando chegou do Benfica por 126 milhões de euros (R$ 540 milhões na época) há dois anos, ele levou uma temporada completa para se adaptar totalmente ao futebol espanhol. O português começou bem a temporada e teve um período particularmente produtivo durante o final do ano passado, embora seu impacto tenha sido um pouco mais recente. Dito isto, o segundo atacante ou “falso nº 9” continua sendo um dos maiores atrativos para a torcida no Campeonato Espanhol e um dos jovens atacantes mais talentosos do país. Ele subiu dois lugares desde o 10º no ano passado.

Pontos fortes: Seu primeiro toque – e a forma como o prepara para sua próxima ação, muitas vezes combinada com uma virada ou um movimento rápido do corpo – é quase inigualável. Ele também tem um conhecimento natural do jogo e consciência dos jogadores que estão ao seu redor. Rápido com e sem posse de bola, excelente em desviar seu caminho dos oponentes; dribles, jogadas combinadas.

Como ele pode melhorar: Sendo um jogador muito talentoso e criativo, ninguém espera que ele perca seu tempo lutando com os zagueiros centrais, mas ele ainda pode incomodar mais nos duelos de ataque.

7. Pedri

Atacante

Clube/país: Barcelona/Espanha

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 70 milhões de euros (R$ 450 milhões)

É perdoável pensar que Pedri seja um jogador formado na base do clube. Ele tem todas as qualidades associadas aos jovens jogadores do Barcelona – bom passe, visão e habilidade – mas o meia-atacante foi contratado do Las Palmas em 2019 e emprestado ao clube das Ilhas Canárias por uma temporada antes de se mudar para a Catalunha. Tendo crescido querendo jogar como Andrés Iniesta, as comparações estão aí para qualquer um ver. Recentemente, ele foi convocado três vezes pela seleção principal da Espanha e tem um grande futuro pela frente como recém-chegado a esta lista.

Pontos fortes: O técnico Ronald Koeman mudou Pedri, inicialmente um ponta, para o centro do meio-campo por sua excelente habilidade técnica e visão. Inteligente com a bola, a habilidade de Pedri de enfiar uma bola precisamente furando a defesa adversária é uma de suas características. Ele também é muito participativo para um meia-atacante e está sempre pedindo a bola.

Como ele pode melhorar: O próximo passo para Pedri é mostrar mais agressividade no lado defensivo, assim como tentar mais chutes a gol – com sua habilidade e técnica ele poderia marcar 12-14 gols por temporada no meio-campo.

6. Jude Bellingham

Meio-campo

Clube/país: Borussia Dortmund/Inglaterra

Idade: 17 anos

Valor estimado de mercado: 70 milhões de euros (R$ 450 milhões)

Outro recém-chegado à lista, Bellingham, que passou de uma batalha contra o rebaixamento na Championship com o Birmingham City, aos 16 anos de idade para ser constantemente escalado nas últimas fases da Liga dos Campeões menos de um ano depois. Embora seu talento nunca tenha estado em dúvida, a maneira como se desenvolveu rapidamente surpreendeu até mesmo a administração do Dortmund. Bellingham, que foi convocado pela seleção principal da Inglaterra no mês passado, está começando a parecer cada vez mais um talento da nova geração.

Pontos fortes: Excelente com a bola, usando seu controle e técnica para passar pelos adversários e cair nos espaços certos para receber um passe. Brilhante em cronometrar os passes tardios, ele também possui passes precisos, mas variado e visão de trabalho em equipe de primeira classe.

Como ele pode melhorar: Bellingham já fez um progresso tão surpreendente no último ano que é uma questão de permanecer neste nível – esperar mais de um jogador de 17 anos neste ponto de sua carreira é injusto.

5. Matthijs de Ligt

Zagueiro

Clube/país: Juventus/Holanda

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 70 milhões de euros (R$ 450 milhões)

O vencedor do prêmio “Menino de Ouro” de 2018 e o capitão mais jovem do Ajax de todos os tempos ficou fora três meses desta temporada devido a uma lesão no ombro, mas tem ajudado a Juventus desde seu retorno em novembro. Contratado por 75 milhões de euros (R$ 360 milhões na época) dos gigantes holandeses (o que o tornou o quarto zagueiro mais caro do futebol mundial) em 2019, ele já disputou 26 partidas pela seleção principal da Holanda. Colocamos ele em sexto lugar no ano passado.

Pontos fortes: Excepcionalmente calmo e seguro com a posse de bola com sua taxa de conclusão de passes de 93% na Série A nesta temporada, o holandês tem a qualidade (com qualquer um dos pés) de quebrar linhas com seus lançamentos, muitas vezes jogando sua saída de pressão para encontrar um companheiro de equipe disponível no meio-campo. Ele lê o jogo como um zagueiro com 10 anos de carreira e entende quando interceptar e quando ir ao ataque. Tem um alto nível de concentração (perde a bola em média 1,9 vezes por jogo) e ganha uns impressionantes 70% das disputas de bola tanto no ar quanto no chão.

Como ele pode melhorar: Ele tem a tendência a sofrer com bolas lançadas nas suas costas.

4. Ansu Fati

Atacante

Clube/país: Barcelona/Espanha

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 75 milhões de euros (R$ 485 milhões)

Quando ele estava começando a provar por que ele continua sendo mencionado como o possível herdeiro de Messi, o talentoso ponta de lança teve uma grave lesão no menisco que o deixou de fora durante o melhor momento dos últimos seis meses. O que ele mostrou antes da lesão – especialmente em sua estreia na Espanha e na partida seguinte da liga contra o Villarreal em setembro – foi tão animador quanto se pode esperar de alguém de sua idade. Ele fez o suficiente no ano passado para entrar na lista completa, mas agora está em outro nível.

Pontos fortes: Principalmente em casa, no lado esquerdo do ataque, ele foi ocasionalmente colocado no lado oposto a fim de cortar o meio de campo. Sua capacidade de driblar e entortar adversários, através de imprevisibilidade e rápidas mudanças de direção, é provavelmente sua qualidade mais distinta. Mas, sendo um produto das categorias de base do clube, ele também possui uma compreensão muito boa de movimentação sem a bola e a consciência tática para manter o jogo em movimento.

Como ele pode melhorar: Apenas recuperar a forma que tinha antes de parar. Ele estava no processo de aumentar sua eficiência na frente do gol quando uma lesão o atingiu.

3. Phil Foden

Meio-campo

Clube/país: Manchester City/Inglaterra

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 85 milhões de euros (R$ 550 milhões)

Entre os melhores meio-campistas da Europa desde a virada do ano, Foden parece melhorar à medida que os adversários se fortalecem e o ritmo de jogo aumenta. Com seis jogos pela seleção principal da Inglaterra, espera-se que o produto da base do Manchester City tenha um papel fundamental na Euro 2020 e já alcançou dois dígitos de gols em todas as competições desta temporada. Assim como Fati, ele entrou para a lista completa no ano passado, mas sua carreira decolou de forma incrível.

Pontos fortes: Foden se move pelo campo, procurando a melhor posição possível para ganhar vantagem quando tem a bola, e inteligentemente posiciona seu corpo quando recebe um passe (na maioria das vezes voltado para a direção em que quer se mover). Ele é um jogador instintivo, móvel, inteligente e capaz de abrir uma defesa com um passe inteligente ou drible. Seja jogando na ala, ou no meio, ou trocando de posição durante todo o jogo, ele é sempre uma ameaça.

Como ele pode melhorar: Ele está se tornando um meia-atacante completo e está em processo de se tornar indispensável para Guardiola, que deve ser seu próximo desafio. Enquanto ele é aplicado em suas tarefas defensivas urgentes, ele também pode aumentar seus níveis de concentração nesse departamento.

2. Jadon Sancho

Atacante

Clube/país: Borussia Dortmund/Inglaterra

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 90 milhões de euros (R$ 580 milhões)

No ano passado, a má fase de Sancho durante o início da temporada desencadeou especulações de que ele tinha sido mentalmente afetado pela saga de uma possível transferência de 120 milhões de euros (R$ 780 milhões) para o Manchester United. A partir da virada deste ano, até que ele teve uma lesão muscular no final de fevereiro que ainda o mantém afastado, ele voltou forte, mostrando o tipo de forma que impressionou a Bundesliga na temporada passada. Sua ausência foi muito sentida quando o Dortmund foi eliminado da Champions League pelo Manchester City.

Pontos fortes: Quer seja na ala esquerda ou direita, alternando entre as duas posições, ou mais centralizado, Sancho é uma ameaça. Sua velocidade e agilidade em pequenos espaços o tornam extremamente difícil de lidar; ele é excelente no um contra um e correndo no ponto cego da defensa estabelecem os ângulos ideais para tabelas, assistências ou boas finalizações. Um atacante moderno, cujo cérebro futebolístico combina com suas habilidades físicas e técnicas.

Como ele pode melhorar: Quando fora de forma, deixa muitos espaços na defesa.

1. Erling Haaland

Atacante

Clube/país: Borussia Dortmund/Noruega

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

O jogador mais cobiçado do futebol mundial, o atacante norueguês salta do oitavo lugar do ano passado para um lugar de destaque incontestável. Seus 37 gols em 38 jogos em todas as competições desta temporada é algo fenomenal para qualquer atacante, principalmente para um jogador de 20 anos. Seu comportamento dentro e fora dos gramados, com a possível exceção de um pouco de linguagem corporal em frente às câmeras, também o ajudou a se aproximar do status de “super astro” (que ele parece estar gostando) e os clubes de elite da Europa estão todos interessados em contratá-lo antes que sua cláusula de liberação de 75 milhões de euros (R$ 485 milhões) comece no próximo ano.

Pontos fortes: Embora ele esteja claramente evoluindo, ainda continua impondo um ritmo muito alto, sua força e seu chute de pé esquerdo e faro de gol chamam a atenção. Haaland deixou sua marca logo cedo, deixando os adversários para trás em contra-ataques e transições, mas se tornou natural ao marcar gols em troca de passes, rebotes e aproveitando cruzamentos. Ele tem todas as qualidades físicas e mentais para se tornar o melhor centroavante da década.

Como ele pode melhorar: Haaland com seus 1,93 m é mais forte em disputas aéreas do que era há um ano (um de seus pontos fracos quando chegou ao Dortmund) e também se tornou um melhor jogador, mas ainda assim ele só tem em média 17 passes por jogo talvez, se ele se envolver mais nas construções de jogadas possa ser ainda mais produtivo.

Os próximos 29 (em ordem alfabética)

Alexander Isak, atacante

Clube/país: Real Sociedad/Suécia

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 20 milhões de euros (R$ 130 milhões)

Alphonso Davies, lateral

Clube/país: Bayern de Munique/Canadá

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 50 milhões de euros (R$ 320 milhões)

Aurelien Tchouameni, meio-campo

Clube/país: Mônaco/França

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 55 milhões de euros (R$ 355 milhões)

Benoit Badiashile, zagueiro

Clube/país: AS Monaco/França

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 35 milhões de euros (R$ 225 milhões)

Boubacar Kamara, zagueiro

Clube/país: Olympique de Marselha/França

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Christoph Baumgartner, meio-campo

Clube/país: Hoffenheim/Áustria

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Curtis Jones, meio-campo

Clube/país: Liverpool/Inglaterra

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Dejan Kulusevski, meio-campo

Clube/país: Juventus/Suécia

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Dusan Vlahovic, atacante

Clube/país: Fiorentina/Sérvia

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Eduardo Camavinga, meio-campo

Clube/país: Rennes/França

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 60 milhões de euros (R$ 390 milhões)

Ferran Torres, atacante

Clube/país: Manchester City/Espanha

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Florian Wirtz, meio-campo

Clube/país: Bayer Leverkusen/Alemanha

Idade: 17 anos

Valor estimado de mercado: 35 milhões de euros (R$ 225 milhões)

Giovanni Reyna, atacante

Clube/país: Borussia Dortmund/Estados Unidos

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Illan Meslier, goleiro

Clube/país: Leeds/França

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Jamal Musiala, meio-campo

Clube/país: Bayern de Munique/Alemanha

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Jonathan David, atacante

Clube/país: Lille/Canadá

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Kai Havertz, meio-campo

Clube/país: Chelsea/Alemanha

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 60 milhões de euros (R$ 390 milhões)

Mason Greenwood, atacante

Clube/país: Manchester United/Inglaterra

Idade: 19 anos

Valor estimado de mercado: 55 milhões de euros (R$ 355 milhões)

Moise Kean, atacante

Clube/país: PSG/Itália

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Pedro Neto, atacante

Clube/país: Wolverhampton/Portugal

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Reece James, zagueiro

Clube/país: Chelsea/Inglaterra

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 40 milhões de euros (R$ 260 milhões)

Rodrygo, atacante

Clube/país: Real Madrid/Brasil

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Ryan Gravenberch, meio-campo

Clube/país: Ajax/Holanda

Idade: 18 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Sandro Tonali, meio-campo

Clube/país: Brescia (emprestado no Milan)/Itália

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Sergino Dest, lateral

Clube/país: Barcelona/Estados Unidos

Idade: 20 anos Valor estimado de mercado: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Silas Wamangituka, meio-campo

Clube/país: Stuttgart/Congo

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 20 milhões de euros (R$ 130 milhões)

Sven Botman, zagueiro

Clube/país: Lille / Holanda

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões)

Trincao, atacante

Clube/país: Barcelona/Portugal

Idade: 21 anos

Valor estimado de mercado: 25 milhões de euros (R$ 160 milhões)

Wesley Fofana, zagueiro

Clube/país: Leicester/França

Idade: 20 anos

Valor estimado de mercado: 60 milhões de euros (R$ 390 milhões)