Dois dias após retomar gravações, A Praça É Nossa é paralisada por caso de Covid-19 · .

Dois dias após a retomada de suas gravações, o humorístico A Praça É Nossa foi paralisado novamente após um participante testar positivo para a Covid-19. O programa do SBT tinha voltado a gravar edições inéditas na última terça-feira (13), mas um integrante da atração foi diagnosticado com a doença na quinta (15).

A informação é do colunista Flávio Ricco, do R7, e foi confirmada pelo . com a emissora de Silvio Santos nesta sexta (16). O programa apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega tinha retomado as gravações com o titular devidamente vacinado com as duas doses contra a Covid-19.

Conforme os protocolos de segurança, todos os participantes do A Praça são testados antes de começo das gravações. Na terça, a produção foi liberada sem incidentes.

Na quinta, uma pessoa testou positivo no exame que detecta a presença do vírus Sars-Cov-2 no organismo assim que chegou ao SBT, o que causou uma nova paralisação, já que o indivíduo –cujo nome não foi divulgado– teve contato com boa parte do elenco e com a produção no primeiro dia.

Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa do SBT confirmou o adiamento. Apesar do retorno de Carlos Alberto, Silvio Santos e Raul Gil, que também foram vacinados com as duas doses do imunizante, seguem sem previsão de voltarem aos estúdios da emissora.

Ainda de acordo com os novos protocolos de segurança, A Praça É Nossa retornará ao ar com dois bancos para facilitar o distanciamento social recomendado devido à pandemia da Covid-19.

