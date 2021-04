Dona das marcas M&M’s e Twix abre matrículas para vagas de estágio

A Mars, dona das marcas M&M’s e Twix, abriu inscrições para programa de estágio 2021. Podem se candidatar estudantes do último e penúltimo ano de graduação nas áreas de marketing, logística, manufatura, qualidade, vendas, finanças e assuntos corporativos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de maio através do site da empresa (careers.mars.com/br/pt). A seleção será toda online e conta com entrevistas digitais e entrevista com o gestor da área, incluindo apresentação de um business case .