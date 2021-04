Dono americano do Arsenal responde a fundador do Spotify sobre tentativa de comprar o clube

O Arsenal deve seguir nas mãos da Kroenke Sports Enterprises, empresa norte-americana que adquiriu a compra de 100% das ações do clube ainda em agosto de 2018.

Nesta terça-feira, a companhia emitiu um comunicado oficial em resposta ao interesse do consórcio liderado pelo dono do serviço de streaming de músicas Spotify, o sueco Daniel Ek, e por três lendas do Arsenal (Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira) que se interessaram em comprar o clube londrino.

“Nos últimos dias, notamos especulações da mídia a respeito de uma possível oferta de aquisição do Arsenal Football Club. Continuamos 100% comprometidos com o Arsenal e não estamos vendendo nenhuma participação no clube. Não recebemos nenhuma oferta e não aceitaremos nenhuma oferta”, disse a empresa.

“A nossa ambição para o Arsenal continua em competir para ganhar os maiores troféus do jogo e o nosso foco continua em melhorar a nossa competitividade em campo para conseguir isso”, diz o comunicado da empresa norte-americana.

Na última sexta-feira, cerca de 2 mil torcedores do Arsenal se reuniram em frente ao Emirates Stadium e fizeram um enorme protesto, exigindo a saída da família Kroenke do comando do clube.

Os protestos também foram contra a decisão dos Gunners de aceitarem o projeto da Superliga europeia, o que foi muito mal visto pelos fãs ingleses em geral.

Procurado pela ESPN, o Spotify disse que não comentaria o caso “além do que já foi dito por Daniel Ek em seu tuíte”.