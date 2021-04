Dono do Liverpool sofre pressão para vender clube mesmo após saída da Superliga, diz jornal

A pressão em cima de John Henry, principal sócio do Fenway Sports Group, pela venda do Liverpool não diminui depois da saída do time da Superliga europeia e seu pedido de desculpas para a torcida.

Segundo o jornal Daily Mirror, mesmo após a divulgação do vídeo de Henry, torcedores acreditam que um pedido de desculpas não é o suficiente depois da quebra de confiança na relação entre as duas partes.

Para o ídolo do clube Jamie Carragher, não há uma chance de voltar atrás para o acionista do clube. O agora comentarista da Sky Sports tem sido enfático nos últimos dias sobre a situação do empresário.

“Não sobrou nada para os donos do Liverpool, não vejo como eles possam continuar. Não vejo futuro para o mandato do FSG em Liverpool. Eu acho que eles etão piorando as coisas quanto mais resistem.”, disse.

Co-fundador de um dos principais grupos de fãs dos Reds, Ian Byrne afirma que Henry traiu não só os torcedores, mas também o técnico Jürgen Klopp e os jogadores.

“Jurgen Klopp disse que só descobriu no dia anterior, como se atrevem a tratar alguém que fez tanto pelo clube de futebol assim? Para impor sua posição, que é uma preocupação para todos os fãs do Liverpool, está um pouco além dos limites. Não sei onde vai o FSG a partir daqui”, afirmou.