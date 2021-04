Dono do PSG fala após classificação: ‘Neymar e Mbappé já não têm desculpas para querer sair’

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain se classificou para as semifinais da Champions League. Após a partida contra o Bayern de Munique, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, discutiu a falta de motivos para Neymar e Mbappé deixarem o clube.

Veja o mata-mata da Champions

– Estou orgulhoso de todos, estamos nas meias-finais pela segunda vez consecutiva. Nunca escondemos que, desde o primeiro dia, ganhar a Liga dos Campeões é o nosso grande objetivo – disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

O presidente da equipe francesa também discutiu os feitos da atual temporada.

– Ganhamos de Manchester United, Barcelona e Bayern Munique esta época, investimos muito com este propósito, mas a Champions League é muito difícil, decide-se em detalhes. Temos de continuar a trabalhar e tenho de concordar: Neymar e Mbappé já não têm desculpas para querer sair – concluiu.

O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.