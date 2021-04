Dono do Spotify se junta a Henry, Bergkamp e Vieira e prepara oferta para comprar o clube

O consórcio liderado pelo dono do serviço de streaming de músicas Spotify, o sueco Daniel Ek, e por três lendas do Arsenal (Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira) está preparando uma proposta para comprar o clube londrino, informaram fontes à ESPN.

Henry, Bergkamp e Vieira foram envolvidos agora em um grande projeto que irá testar os limites da KSE (Kroenke Sports Enterprises), gigante norte-americana que controla os Gunners.

Em um fórum de torcedores do Arsenal, na última quinta-feira, a companhia garantiu que “não tem qualquer intenção” de vender o time.

Enquanto isso, fontes garantiram à reportagem que uma oferta formal pode ser colocada na mesa nas próximas duas semanas. No entanto, os valores que podem ser oferecidos ainda são misteriosos.

Em mensagem recente postada em seu Twitter, Ek revelou ser torcedor do Arsenal desde a infância.

“Quando criança e durante minha adolescência, sempre torci pelo Arsenal desde que me lembro. Se a KSE quiser vender o clube, eu ficaria muito feliz em assumir as operações”, afirmou.

Torcedores do Arsenal protestam em frente ao Emirates Stadium EFE

A revista Forbes estima que os Gunners valem atualmente 2 bilhões de libras (R$ 15,13 bilhões).

Ek, por sua vez, tem uma fortuna estimada de 3,4 bilhões de libras (R$ 25,72 bilhões), e teria poucos problemas para levantar os fundos necessários para adquirir a equipe inglesa.

A KSE, comandada pelo magnata norte-americano Stan Kroenke, tem 100% do controle do Arsenal desde agosto de 2018, quando pagou 550 milhões de libras pelas ações de Alisher Usmanov.

À época, o acordo fez com que o time do norte de Londres chegasse à avaliação de 1,8 bilhão de libras.

Na última sexta-feira, cerca de 2 mil torcedores do Arsenal se reuniram em frente ao Emirates Stadium e fizeram um enorme protesto, exigindo a saída da família Kroenke do comando do clube.

Os protestos também foram contra a decisão dos Gunners de aceitarem o projeto da Superliga europeia, o que foi muito mal visto pelos fãs ingleses em geral.

Procurado pela ESPN, o Spotify disse que não comentaria o caso “além do que já foi dito por Daniel Ek em seu tuíte”.





A KSE, por sua vez, não respondeu as perguntas feitas pela reportagem.