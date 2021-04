Dorival Júnior confirma sondagem para voltar ao Santos

Após a saída de Ariel Holan do Santos, o clube já procura um novo treinador. Alguns nomes foram citados, entre eles Lisca e Dorival Júnior. Em breve comentário ao site Antenados no Futebol, Dorival confirmou um primeiro contato do Peixe, mas garante que não houve proposta, apenas uma sondagem.

“Aconteceu apenas um contato inicial. Aquele papo especulativo mesmo. Apenas isso. Vamos aguardar”, declarou.



Foto: Divulgação

Mesmo já buscando um treinador, o Santos não tem pressa para fechar com o novo comandante. Quem estará à beira do gramado nesta terça-feira contra o Boca Juniors será o auxiliar Marcelo Fernandes.

Dorival Júnior foi treinador do Peixe em 2010, quando comandou Neymar, Ganso e companhia. Depois teve nova passagem entre 2015 e 2016, quando levou o time à final da Copa do Brasil.