Dortmund vence Wolfsburg fora de casa e sonha com vaga na Champions

O Borussia Dortmund conquistou uma importante vitória contra o Wolfsburg por 2 a 0 fora de casa pelo Campeonato Alemão. Com dois gols de Haaland, a equipe aurinegra cortou a diferença para o rival direto para dois pontos e segue na briga por uma vaga na Champions League via Bundesliga.

SEMPRE ELE

O Wolfsburg começou pressionando a partida e Paulo Otávio teve grande chance no início do jogo ao aproveitar uma bola dentro da área, mas mandou para fora. Aos 11, Haaland recebeu passe da defesa rival, ficou cara a cara com o goleiro e abriu o placar para o Dortmund. Os mandantes tiveram outra boa chance com Gerhardt recebendo passe de Baku, mas mandando no lado de fora da rede.

> Veja a tabela da Bundesliga

COMETA

Aos cinco minutos da segunda etapa, Haaland recebeu passe de Sancho, infiltrou na área do Wolfsburg e mandou uma bomba para ótima defesa de Casteels. Após a expulsão de Bellingham, a equipe de Terzic recuou. Aos 22 minutos, Dohoud enfiou bola em profundidade para o artilheiro, que disparou antes do meio de campo e só parou ao marcar seu segundo gol na partida.

SONHO VIVO

Com a vitória, o Dortmund chegou aos 55 pontos, segue na 5ª colocação da Bundesliga e encara o RB Leipzig na próxima rodada. O Wolfsburg ocupa o 3º lugar na tabela com 57 pontos e pode perder posição na tabela para o Frankfurt.