Douglas Costa recebe proposta para permanecer na Europa e expõe desejo aos empresários; Grêmio é o sonho do medalhão

O Grêmio sonhou com grandes jogadores nesse semestre e a torcida chegou a sonhar com a chegada de um grande astro. A contratação que mais chamou atenção até agora foi de Rafinha, lateral-direito multicampeão chegou surpreendendo a todos, já que estava quase fechado com o Flamengo e desembarcou em Porto Alegre a pedido de Renato Portaluppi, que não está mais no clube.









Agora, os torcedores gremistas cobram os dirigentes do clube gaúcho e querem novos reforços. O maior desejo é Douglas Costa, atacante revelado pelo Tricolor Gaúcho. O futuro do craque segue indefinido e o portal UOL Esporte atualizou o cenário nessa sexta-feira (23).

De acordo com a publicação, o jogador recebeu uma proposta do para permanecer no futebol europeu, mas seu desejo é vestir novamente a camisa do Imortal. Contudo, a diretoria do Grêmio já esfriou o interesse em repatria-lo alegando condições financeiras devido a pandemia e tudo que o futebol brasileiro está passando atualmente.

Douglas Costa gostaria de retornar ao Brasil por questões particulares, mas o Tricolor Gaúcho não intensificou mais as negociações desde a saída de Renato. Outra coisa que estaria pesando é o número de lesões que o velocista tem durante esses anos na Europa. De fato, o medalhão não consegue uma sequência nos times que passou justamente por lesões musculares.

O presidente Romildo Bolzan Júnior segue com os pés nos chãos logo após a queda da equipe na Copa Libertadores da América. O mandatário segue de olho no mercado, mas vem conversando com Tiago Nunes antes de tentar novas contratações.