Douglas se derrete por meia do Grêmio, mas alerta Tiago Nunes: “O posicionamento está errado”; ex-camisa 10 está no futebol 7

Natural de Criciúma, Douglas foi revelado pelo Tigre, ainda em 2001, mas sua carreira ficou marcada pelas passagens por Corinthians e Grêmio, por onde foi multicampeão. Em São Paulo, o meia participou das conquistas de Libertadores e Mundial de 2012.









A longevidade do ‘Maestro Pifador’ nos gramados acabou encurtada devido à repetidas lesões e cirurgias no joelho – a mais recente em 2017 (ano do título da Copa Libertadores), quando ainda jogava no Imortal. Nesta última semana, Douglas se rendeu a fase de Jean Pyerre, mas alertou Tiago Nunes e criticou o posicionamento do jovem.

“O posicionamento do Jean Pyerre está errado. Ele não pode ir lá atrás buscar a bola e tentar alguma coisa. Fica longe dos atacantes. Espero que ele possa retomar o futebol dele porque é um garoto sensacional. Ele é mais perigoso próximo a área. Se voltar para pegar a bola, vais ser só mais um e ainda atrapalha o volante”, explicou o ex-jogador no programa “Boleiragem”, do SporTV.

Foto: Fernando Alves/AGIF



Pelo Grêmio, Douglas deu a volta por cima na carreira, acumulando títulos como a Copa do Brasil, Libertadores e Recopa, além de duas edições do Gauchão. Em 2018, em comum acordo, o contrato do meio-campista não foi renovado pelo Grêmio.

Além da qualidade demonstrada dentro das quatro linhas, o ex-craque do Imortal também é lembrado por sua boa relação com os torcedores, que o adotaram como um dos xodós do clube.