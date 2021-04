Dourado e mais 2 jogadores do Inter são vistos em aglomeração e torcida faz cobrança forte aos atletas: “Atitude vergonhosa”

O volante Rodrigo Dourado ficou marcado pela torcida do Internacional no último clássico Gre-Nal por uma declaração um tanto quanto polêmica. Após a derrota, no final da partida, o atleta alegou que não sabia o que acontecia com o time colorado frente ao maior rival, alegando que a equipe teria “medo de ser feliz”.

Agora, sem jogos no final de semana, o volante está sendo criticado pela torcida do Inter por ter participado de uma aglomeração ao lado do lateral-direito e do meio-campista Nonato. As imagens que foram postadas e compartilhadas nas redes sociais vieram à tona no momento em que o Brasil registra mais de 351 mil mortes por conta da Covid-19.

Os atletas foram marcados em fotos e vídeos que foram feitos na Praia do Caixa D’Aço, em Porto Belo, estado de Santa Catarina. O que piorou a situação dos três jogadores perante os torcedores foram comparações com o atacante Paolo Guerrero, que postou em suas redes sociais uma foto de um treinamento feito por conta própria em sua própria casa, mesmo que esteja de folga.

Dourado, Heitor e Nonato: em aglomeração em SC (Foto: Reprodução/Instagram)



O site do Internacional confirma que no sábado (10) e no domingo (11), o grupo de jogadores esteve de folga. A reapresentação do elenco acontece nessa segunda-feira (12), quando o primeiro treinamento está marcado para às 10h da manhã. Nas redes sociais, os colorados criticaram a atitude de Dourado, Nonato e Heitor, inclusive com pedidos de multas, punições e até negociações dos envolvidos.

O Rio Grande do Sul segue sendo um dos estados com a situação mais críticas dentro da pandemia do novo Coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação de leitos de UTI no RS está em 92,4% e o estado já soma mais de 21 mil óbitos, números que fazem a FGF autorizar partidas pelo Gauchão sem torcida nos estádios e apenas após às 20h.