Drone da NASA recebe atualização de software para voar em Marte

A NASA comunicou no último final de semana o adiamento do 1º voo do drone Ingenuity em Marte. O robô voaria no domingo (11), mas devido a problemas técnicos, o teste foi adiado. Agora, após revisar dados emitidos pelo helicóptero, a equipe responsável já traçou um plano para retomar a missão.

O grupo está modificando e reinstalando o software de controle de voo do Ingenuity para lidar com um “problema de sequência de comando”. Segundo comunicado divulgado pela NASA, os profissionais estão testando o novo software primeiro na Terra, antes de fazer o update no robô em Marte.

No Twitter, a Agência Espacial dos EUA afirmou que o cronograma detalhado para o voo ainda está em andamento.

News from the Red Planet: The Ingenuity #MarsHelicopter continues to be healthy, and work progresses towards its first flight on Mars. A detailed timeline for rescheduling is still in process. Details: https://t.co/V0Z0Wa6m3q pic.twitter.com/zyjK5GM52R — NASA (@NASA) April 12, 2021

Objetivos

A Agência Espacial dos Estados Unidos pretende capturar fotos, sons e vídeos do Planeta Vermelho. Os registros serão inéditos para a ciência mundial. Ao todo, serão realizados 5 voos e o primeiro teste será realizado em uma região chamada Van Zyl Overlook, que possibilitará uma boa visão do aeródromo que foi escolhido pela equipe da Missão Mars.

O órgão afirmou que a expectativa é que o robô faça a primeira viagem aérea no máximo até quarta-feira (14).