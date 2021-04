Dudu agita torcida do Palmeiras em SP e Mattos alimenta: “Tenho que te falar algo”; dirigente vem ‘cavando’ possível volta

Alexandre Mattos certamente marcou época como diretor de futebol do Palmeiras ao trazer mais de 70 reforços para o clube em cinco temporadas. De 2015 a 2019, o executivo teve carta branca pela direção – e sustentada pelo investimento da Crefisa de Leila Pereira – para ir ao mercado e ser agressivo. Com isso, o Verdão se tornou uma das equipes mais temidas em âmbito internacional quando o assunto era contratação.

O reforço mais importante da era Mattos não poderia ser outro que Dudu. Em janeiro de 2015, o atacante, então sumido na Ucrânia, foi contratado pelo Palmeiras em uma operação do dirigente que deixou os rivais São Paulo e Corinthians para trás. O camisa 7 foi o expoente da reconstrução do time que, em seis anos, sagrou-se bicampeão brasileiro (2016 e 2018) e vencedor da Copa do Brasil (2015).

Hoje Dudu está emprestado ao Al Duhail, do Catar, mas nos últimos dias cresceram as especulações de que o “Baixola” estaria voltando ao Palmeiras, já que não foi inscrito na Champions League da Ásia. O atacante tem contrato com o clube catári até o fim de junho. O vínculo temporário estabelece que eles têm até o dia 15 de maio para comunicar se vão ou não manter o jogador.

Mattos fez mais de 70 contratações à frente da pasta de futebol do Palmeiras (Foto: César Greco)



O Palmeiras pede seis milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual) para vender 80% dos direitos econômicos de Dudu – o atleta tem contrato na Academia de Futebol até 2023 e está cedido ao Al Duhail. O presidente Maurício Galiotte está irredutível e não quer baixar a pedida. Se não puderem pagar, os catáris devolvem o jogador, que seria reintegrado ao elenco de Abel Ferreira.

Fora da lista da Champions da Ásia, Dudu desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (14). Em sua conta no Instagram, ele postou uma foto em São Paulo, que foi o estopim de uma febre de palmeirenses implorando por seu retorno. E no meio de milhares de comentários, não é que Mattos deixou sua marca?

“Mais tarde falamos, Baixola. Tenho que te falar algo”, escreveu Mattos, ganhando curtidas de vários palmeirenses na postagem. O executivo está livre no mercado após saída do Atlético-MG e vem interagindo em vários posts de jogadores do Palmeiras. Weverton e Raphael Veiga tinham sido os últimos a receberem os parabéns do ex-dirigente alviverde após o vice na Supercopa do Brasil.

Certamente os dois estarão ligados na TV, logo mais, às 21h30 (horário de Brasília), com a final da Recopa Sul-Americana. Após vencer na Argentina na semana passada por 2 a 1, o Palmeiras recebe o Defensa Y Justicia, no Mané Garrincha, podendo até empatar para ficar com o título.