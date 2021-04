Dudu Camargo reclama de baixa audiência no SBT e se imagina na Record · .

Dudu Camargo, apresentador do Primeiro Impacto, do SBT, fez críticas à audiência da emissora de Silvio Santos e afirmou que gostaria de trabalhar na Record durante entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira (5).

“As pessoas veem o Dudu fazendo o Primeiro Impacto, essa coisa e tal, mas não imaginam o Dudu em outro canal, outra emissora. Mas nós temos várias emissoras por aí que o Dudu se encaixaria também em projetos. O caso da Record, por exemplo”, afirmou o apresentador, falando de si mesmo na terceira pessoa.

Em seguida, continuou: “Se a Record está satisfeita com o apresentador que está de manhã, mantém ele. Nós temos espaço, por exemplo, na Record News. Eu sou apaixonado por televisão. Não mediria esforços para falar: ‘Opa, essa aqui eu não faço’. Não saí do SBT, mas estou dando variedades aí para as pessoas maquinarem o que se pode acontecer.”

Na sequência, Dudu Camargo garantiu que não foi demitido ou saiu do SBT, mas que está de férias. Ele aproveitou para falar mal da baixa audiência de seu programa na última sexta-feira (9), quando teve média de 2,8 pontos no ibope.

Na ocasião, foi substituído por Darlisson Dutra. “Essa semana no comando do Primeiro Impacto das 4h às 6h30, logo após vem o Marcão do Povo. Férias do Dudu Camargo”, destacou o apresentador em seu Instagram recentemente:

“O problema desse negócio de férias não é nem do cara puxar o seu tapete, nada disso, porque eu gosto de televisão e me garanto com os resultados. Tanto é que, nessa semana, [comigo] fora do ar, o Primeiro Impacto bateu recorde negativo. Depois de muitos meses que não atingia uma média tão baixa quanto atingiu na última sexta-feira”, afirmou Dudu Camargo.

Um dos entrevistadores citou que o apresentador estaria alfinetando colegas de emissora: “Não, só estou falando a realidade. Estou falando algum número mentiroso?”. Em seguida, foi perguntado sobre quem estava em seu lugar, mas desconversou e não citou o nome de Darlisson: “Não [importa], pode colocar qualquer pessoa [que o resultado seria o mesmo]…”.

O . entrou em contato com a assessoria do SBT a respeito da situação de Dudu Camargo. A emissora informou que o apresentador “está de férias e volta na próxima segunda-feira (12).”

Assista à íntegra da entrevista de Dudu Camargo ao Pânico abaixo:

