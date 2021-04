Dudu pode voltar e Palmeiras deve negociar mais de uma joia da base para manter orçamento

Há um suspense que paira referente ao futuro de Dudu. O Al-Duhail, do Catar ainda não se posicionou se vai exercer a compra de 80% dos direitos econômicos do atacante e ficar em definitivo com o camisa 7, o presidente do Palmeiras já sinalizou que se a resposta não acontecer até o dia 15 de maio, Dudu será reintegrado na Academia. A informação é do portal Torcedores.com.









Indícios de uma possível volta deixam a massa palestrina ansiosa, como por exemplo, o fato de Dudu não ter sido inscrito na fase de grupos da AFC Champions, uma espécie de Libertadores do continente asiático, gerando bastante dúvida sobre seu futuro. O Baixola tem mais 2 anos de contrato a cumprir com o Verdão e retornaria automaticamente após o final de seu vínculo vigente no futebol árabe.

Entretanto, o retorno de Dudu impactaria os cofres do Verdão, forçando o Palmeiras a traçar novos rumos. O orçamento aprovado do clube, projeta a entrada de R$ 607,7 milhões, incluso um superávit de R$ 10,3 milhões. As contas também apontam para a necessidade de gerar R$ 80 milhões em receitas provenientes de vendas de jogadores. Caso o Al-Duhail comprar Dudu, o Verdão terá a entrada de seis milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual), ou seja, a metade do planejado em receber na transferência de um de seus atletas.

Danilo e PK são as joias mais mais caras do Palestra, para tirá-los do Palmeiras é preciso desembolsar cerca de 100 milhões de euros por cada um – Foto Flickr Oficial Sociedade Esportiva Palmeiras – autor: César Greco



Percebe-se que mesmo com a venda de Dudu, a conta não fecha. Em recente entrevista ao site Nosso Palestra, o assessor técnico do clube, Edu Dracena afirmou que de fato, mesmo com negociação com o Al-Duhail fechada com sucesso, o clube precisaria vender uma de suas joias da base:

“Claro que o Dudu joga em qualquer equipe do Brasil e quando voltar será uma peça importante, não podemos desprezar um jogador como ele. Se vier esse dinheiro vai nos ajudar bastante, para manter a casa em ordem, pagamentos. Mesmo se conseguir essa venda do Dudu, o Palmeiras vai ter que vender um menino pra fora”, afirmou. Na sequência, Dracena apresentou o panorama: “O Palmeiras, de uns anos pra cá, mudou sua filosofia. Demos oportunidades pros meninos da base, acredito que, só neles, o Palmeiras faz 100 milhões de euros, no mínimo”.

Veron e Menino são outros dois craques ciras da base com potencial para venda em altos valores – Foto Flickr Oficial Sociedade Esportiva Palmeiras – autor: César Greco



No começo do ano, o Globoesporte.com divulgou os valores das quatro crias da Academia com maior poder de mercado: Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron, justamente os mais utilizados no elenco do Verdão. Os volantes Danilo e Patrick de Paula são os que possuem o valor mais alto: 100 milhões de euros cada um (cerca de R$ 664 milhões na conversão atual). Já Gabriel Menino e Gabriel Veron têm multas mais baixas, mas não menos expressivas: 60 milhões de euros cada (cerca de R$ 398 milhões). Somando os quatro, esse valor chega a mais de R$ 2,18 bilhões.

Contudo, a venda de um dos jovens da base palestrina consegue alcançar a meta estipulada pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do clube, entretanto, a manutenção de Dudu no elenco Verde, caso retorne, deve levantar a necessidade de vender mais uma joia. O salário do Baixola no Verdão era de cerca de R$ 1. Um gasto deste tamanho a mais, certamente fará a direção e o COF Alviverdes refazerem suas projeções.