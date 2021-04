Duelo entre Independiente del Valle e Grêmio pela Libertadores é adiado para a sexta-feira (9)

Antes prevista para acontecer nesta quarta-feira (7), a partida entre Independiente del Valle e Grêmio, pela terceira fase da Copa Libertadores, foi adiada para a próxima sexta-feira (9) pela CONMEBOL. Os motivos são os casos de Covid-19 no elenco gremista, os quais impediram os jogadores de saírem do hotel. O duelo será no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.









Além do técnico Renato Portaluppi, que sequer viajou ao Equador, o Grêmio tem três casos do novo coronavírus dentro do elenco. Dois deles foram confirmados pelo clube: o goleiro Paulo Victor e o lateral-direito Vanderson. Ambos estiveram na delegação gremista que viajou a Quito, onde seria realizada a partida.

O Tricolor gaúcho soltou uma nota oficial: “O Grêmio informa que a Conmebol reagendou a partida desta quarta-feira, contra o Independiente del Valle, para a próxima sexta-feira, 09 de abril, em Assunção, no Paraguai, às 19h15 de Brasília (18h15 local). A delegação viaja de Quito para Assunção, em horário e data ainda a serem divulgados”.

Para chegar à fase de grupos, o Grêmio precisa avançar diante do Independiente del Valle, que foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019 sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, hoje no Internacional. Os equatorianos deixaram a Unión Española para trás na fase anterior.

Ainda não há uma definição sobre qual grupo da Copa Libertadores o classificado desse confronto cairá. No mesmo dia, 9 de abril, a CONMEBOL sorteará as chaves, e a equipe que avançar estará no Pote 4.