Duílio abre o jogo sobre reforços no Corinthians e ‘banca’ jovens da base: “O momento é agora”

A situação do Corinthians na temporada é contraditória. Apesar de classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e líder isolado do grupo A do Paulistão, com 18 pontos (segundo colocado na classificação geral), a insatisfação por parte da torcida e até mesmo da diretoria, é notória. Apesar dos bons números, a equipe comandada por Vagner Mancini não joga bem.









Com um futebol burocrático e que poucas vezes venceu por mais de dois gols de diferença, o Coringão não consegue mudar sua forma de jogar e tem dificuldades de encontrar dentro do elenco atletas que possam realizar essa mudança de uma forma individual. Tentando ajustar a parte administrativa do clube – que é caótica – a diretoria deve apostar na base.

“O Corinthians precisa se transformar administrativamente neste momento e, para isso, a gente tem que segurar um pouco os investimentos. Eu sei que o torcedor quer ver o time com craques. Isso não significa que o Corinthians não vai brigar por títulos”, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, em entrevista ao programa ‘Arena SBT’.

“Fizemos uma redução grande na folha, de mais de R$ 2 milhões por mês, e a gente tem boas promessas na base, então é o momento de olharmos para isso. Muito se cobrou isso nos últimos anos e o momento é agora”, explicou. O mandatário ainda defendeu as últimas gestões, inclusive apontando que o Timão é o segundo clube mais valioso da América.

“Existem erros, claro, mas também muitos acertos. O Corinthians é o segundo clube mais valioso da América, só perde para um time dos EUA, isso em números”, concluiu Duílio. O Corinthians vive um momento delicado se tratando de suas finanças. O presidente ‘banca’ a permanência de Vagner Mancini em uma tentativa, também, de reduzir gastos.