“Duilio arruma essa c*** ou pula do barco”: Fiel torcida protesta no CT e pede a cabeça de Mancini

A tarde de sábado (24) foi de protestos diante do CT Joaquim Grava. Manifestações que aconteceram durante o treinamento do Corinthians visando o duelo contra o Santos, marcado para este domingo (25), na Vila Belmiro. As expressões de insatisfação foram feitas por integrantes da principal organizada do Timão.

Sem aglomerações, mas com diversas faixas fixadas na porta do Centro de Treinamento, o técnico Vagner Mancini e o presidente Duilio Monteiro Alves foram os nomes que tiveram ‘recados’ diretos, embora o elenco também recebeu críticas, todas referentes ao desempenho insatisfatório do Todo Poderoso na atual temporada.

Em uma das faixas, foi escrito: “Mancini fora já”. O grupo também recebeu reclamações através das mensagens: “salário grande, mas futebol pequeno” e “Se cair no Brasileirão vocês vão cair também”. Para o presidente, duas faixas bradavam: “Duílio arruma essa cagada ou pula do barco” e “Duílio estamos de olho”.

Os protestos acontecem na véspera do clássico contra o Santos, que também não foi esquecido nas reclamações: “Clássico é guerra”. As insatisfações chegaram ao seu limite após o empate sem gols diante do River Plate do Paraguai, no primeiro jogo do Timão na Copa Sul-Americana. A equipe é última colocada no Campeonato Paraguaio e a Fiel esperava uma atuação mais consistente do Alvinegro do Parque São Jorge.