Duilio chama a responsa e manda recado para Luan: “Hoje é muito criticado”

Desde o final do ano passado, Luan vem sendo muito criticado por boa parte da torcida corinthiana. O jogador, que foi um investimento alto, nunca conseguiu render o esperado e vive de lampejos. Em entrevista recente, o meia-atacante disse que não teve muita sequência para demonstrar que é útil e confia no seu futebol.









Na madrugada desta terça-feira (20), o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, participou do “Arena SBT”, programa apresentado pelo Benjamin Back. Quando o tema era Luan, o mandatário elogiou bastante o atleta e demonstrou que também acredita no seu potencial para fazer sucesso vestindo a camisa do clube paulista.

“Luan, que hoje é muito criticado, eu confio e acredito muito no futebol dele. A gente tem que pensar que o jogador também é ser humano, que tem uma adaptação. Não são todos que chegam e se adaptam rapidamente. A gente tem que ter paciência”, disse.

O cartola freou qualquer possibilidade de alto investimento no futebol e disse que o momento é de ‘arrumar a casa’. Há muito tempo, o Corinthians passa por problemas financeiros devido ao mal-uso da receita do clube e isso foi prejudicando, até que chegou a um ponto que era preciso cortar gastos.

“É momento de investir na parte administrativa, organizar a casa. Não significa que o Corinthians não vá brigar por títulos. Vocês já viram o Corinthians ser campeão com investimento baixo, elenco não tão caro. Lógico que o caminho é mais difícil, mas o Corinthians sempre se superou em meio às dificuldades”, explicou.