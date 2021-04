Dupla Lu-La funciona, Inter vence o Sassuolo em jogo atrasado e abre 11 pontos na liderança do Italiano

Mão na taça. A Inter de Milão recebeu o Sassuolo nesta quarta-feira em jogo atrasado da 28ª rodada do Campeonato Italiano e o time de Antonio Conte venceu mais uma. Com gols de Lukaku e Lautaro Martínez, a Nerazzurri bateu a Neroverdi por 2 a 1, chegou aos 71 pontos na liderança, e abriu 11 de frente para o segundo colocado a nove jogos do fim do torneio. Traorè descontou.

NO INÍCIO

O jogo mal tinha começado e a Inter de Milão já estava inaugurando o marcador. Com apenas nove minutos, Ashley Young recebeu após inversão na esquerda, cruzou para dentro da área na medida e o belga Lukaku desviou de cabeça para fazer seu 21º gol no Italiano.

DUPLA ENTROSADA

Na etapa final, o Sassuolo passou a controlar o jogo, pressionou a Inter, mas, em um rápido contra-ataque, a Nerazzurri definiu a partida. Lukaku recebeu bola no meio-campo e entregou para Lautaro Martínez. O argentino recebeu, ajeitou pro pé esquerdo e bateu forte no canto de Consigli. No fim, Traorè descontou para os visitantes.

SCUDETTO PERTO

Com a vitória, a Inter de Milão abriu 11 pontos de vantagem para o rival Milan, que é o segundo colocado do Campeonato Italiano. A nove rodadas do fim da competição nacional, a Nerazzurri está perto de garantir o scudetto que não vem há 11 anos. A última conquista foi na temporada 2009/10.

SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão joga mais uma vez em casa. Desta vez, o adversário será o Cagliari, no domingo, às 7h30 (de Brasília). O Sassuolo volta a campo na segunda-feira, contra o Benevento, fora de casa.