Dupla vira desejo de Tiago Nunes no Grêmio e pode deixar o Flamengo; possível saída será avaliada por Rogério Ceni

Independentemente de reforços que tenham pintado nos clubes nesta janela de transferências, o Flamengo continua sendo considerado a equipe com o melhor elenco do futebol brasileiro, principalmente pelas ótimas opções que conta no banco de reservas, mantendo o nível mesmo após substituições.









Porém, esse destaque faz com que adversários sondem seus jogadores, principalmente aqueles que não vem conseguindo render com o técnico Rogério Ceni. Essa situação ainda “piora” quando os reservas tem bastante moral com os comandantes dos outros times, algo que vem acontecendo.

Após confirmar a demissão de Renato Portaluppi, o Grêmio agiu rápido no mercado e já anunciou a contratação de Tiago Nunes, ex-Corinthians, como seu substituto. O treinador, que tem passagem de destaque pelo Athletico-PR, teria se interessado em dois nomes do plantel rubro-negro, conforme publicou o portal “Torcedores”.

Michael ainda não conseguiu se firmar no Flamengo – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



O primeiro deles é o atacante Michael, que chegou na Gávea após se destacar no Brasileirão pelo Goiás, mas desde então não conseguiu fazer valer o investimento, pois teve poucas oportunidades e não se destacou quando esteve em campo. Os gremistas fizeram contato com empresário do atleta, mas não evoluíram nas conversas.

Além do camisa 19, o zagueiro Léo Pereira, que era titular com Tiago Nunes nos tempos de Furacão, também estaria na mira. Aparentemente descartado por Rogério Ceni no Flamengo, poderia ser uma opção para suprir a saída de David Braz no Sul.