Durcesio recebe representantes de organizadas e promete três reforços para o início da Série B; presidente citou posições procuradas no mercado

Na noite desta quinta-feira (29), Botafogo abriu as portas de sua sede em General Severiano para receber 14 representantes de torcidas organizadas do Glorioso. A reunião acontece com o presidente do clube, Durcesio Mello e o vice-presidente Vinícius Assumpção,. A informação é do portal FogãoNet.









No decorrer do encontro, os dirigentes do Alvinegro da Estrela Solitária firmaram o compromisso com os presentes, que o Glorioso reforçará a equipe para a jornada da Série B com três contratações: um volante, um meia e um centroavante.

Na conversa, no entanto, membros das organizadas relataram ao FogãoNET que não foram citados nomes de jogadores, ou até mesmo especulações. Também não foi apresentada nenhuma negociação avançada foi revelado. O departamento de futebol, liderado por Eduardo Freeland, tem o sigilo como método para as conversas tratativas que abre no mercado.

O início do Campeonato Brasileiro da segunda divisão está marcado para 28 de maio. O Bota tem estreia marcada, porém não confirmada, para o dia 29 de maio, diante do Vila Nova, a priori, o jogo está marcado para o estádio Serra Dourada, em Goiás. Mas o Alvinegro ainda joga pela Taça Rio no próximo domingo ( 2), contra o Nova Iguaçu, no estádio Nilton Santos.