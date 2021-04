Dybala revela bastidor (muito) inusitado de discussão em Argentina x Chile que teve Messi expulso

Na última Copa América, em 2019, vencida pelo Brasil em casa, a Argentina terminou na terceira colocação após vencer o Chile por 2 a 1, na Arena Corinthians. Apesar da vitória, os argentinos tiveram o seu camisa 10 Lionel Messi expulso ainda no primeiro tempo, após discussão com Gary Medel, que partiu para cima do craque do Barcelona, recebeu o cartão vermelho, mas também levou o rival junto mais cedo para os vestiários.

E segundo o meia Paulo Dybala, da Juventus, e que também esteve em campo naquele jogo, aquela disputa de 3º lugar também teve outras discussões, uma delas inclusive para lá de inusitada. Em entrevista ao podcast do famoso streamer espanhol “Ibai“, o argentino revelou os detalhes desta discussão, mas claro, sem citar nomes.

“Um companheiro começou a discutir com um jogador do Chile. E, bom, começam a se xingar. Ofensas para as primas, para as tias, para a todo mundo… E, em um momento, o jogador do Chile diz a meu companheiro: ‘Escuta, você me xinga tanto, mas quantos seguidores você tem no Instagram? Tem mais que eu?’. Entre a gente, nos olhávamos e dizíamos: não é sério. De xingar a mãe aos seguidores do Instagram. Isso aconteceu em um jogo de Copa América”, revelou Dybala.

Após dois anos sem a disputa, a Copa América volta neste ano de 2021, entre os meses de junho e julho, na Argentina e Colômbia. No grupo dos argentinos também estão Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai.

A Argentina, segunda maior campeã da competição com 14 títulos, apenas um a menos do que o Uruguai, tentará quebrar uma escrita que já dura quase 30 anos, já que a última conquista de Copa América foi em 1993.