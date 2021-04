E agora? Consultoria faz quatro propostas para o futuro do futebol europeu pós-Superliga

Os bastidores do futebol europeu ferveram de maneira intensa no início desta semana como há muito tempo não acontecia. A razão? O anúncio da criação de Superliga, o projeto que reuniu os 12 clubes mais ricos da Europa, em um modelo que ameaçava as estruturas da Uefa Champions League.

Pressionadas até por torcedores, quase todas as equipes fundadoras comunicaram a renúncia à nova competição nos últimos dias (Barcelona e Real Madrid não emitiram comunicados de desistência).

Mesmo com a implosão da Superliga, o modelo de disputa na Europa ficou no centro dos debates esportivos.

Com base nisso, o Football Benchmark, braço voltado para o mercado esportivo dentro da multinacional de auditoria KPMG, apontou ‘caminhos’ para o esporte mais popular do planeta, com olhares voltados ao Velho Continente.

De acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (23), a reconstrução do modelo de mercado é fundamental. Para que as receitas possam ser potencializadas e ainda assim atendam a um número maior de torcedores em patamares globais, os órgãos que regem o futebol poderiam adotar cinco pulares de reformas.

Reforma do sistema de regulamentação do Fair Play Financeiro

O relatório aponta uma reconstrução do sistema de Fair Play Financeiro como o pilar do processo de evolução do modelo de negócio do futebol na Europa

“Controle de custos mais consistente e rigoroso é essencial para melhorar a sustentabilidade, uma vez que as receitas de muitos clubes são absorvidas por seus gastos cada vez maiores com as equipes”, aponta o documento, que ainda sugere a rediscussão sobre introdução gradativa de um teto salarial flexível no esporte.

Reforma dos calendários de jogos

A reformulação do calendário nacional e internacional das ligas também é alvo central no relatório Football Benchmark, que aponta uma racionalização do número de jogos como caminho ‘a fim de ter o maior número possível de partidas significativas’.

Para isso, há a sugestão da redução no número de times que disputam campeonatos nacionais de 20 para 18, com o objetivo de ampliar a opção de datas para torneios internacionais.





“Deve-se considerar o número de partidas disputadas por jogadores que também atuam em suas seleções nacionais, para garantir que eles recebam os períodos de descanso necessários durante o ano e o tempo de recuperação entre as partidas”.

Reforma de governança

A relação estremecida entre clubes e a Uefa, que discutiam há meses uma reforma na Champions League, piorou ainda mais após o anúncio da Superliga. Para a KPMG, é urgente ‘uma mudança na governança do futebol e na redistribuição dos poderes de decisão’.

Na análise da consultoria, ‘os principais clubes arcam com o risco financeiro de suas operações e investimentos, mas podem ter voz relativamente limitada sobre a distribuição de suas receitas’.

“Os clubes sentiram que sua palavra ao pedir reformas em relação à Champions League não foi tratada com base no mérito, alegando que a competição não oferecia jogos de alta qualidade em quantidade suficiente e não capitalizava o potencial de receita de transmissão”.

Reforma de mercados menores (regionalização)

A distância entre os gigantes e os clubes menores na Europa também fez parte deste debate promovido pela KPMG, que lembrou o fato de dentre 80 equipes, apenas três de fora das grandes cinco ligas da Europa chegaram às semifinais da Champions.





Segundo o relatório, desde a temporada 2015/16 clubes que detém as dez maiores receitas do futebol mundial somam montantes maiores do que todas as cinco ligas europeias da primeira divisão combinadas.

Para isso, o relatório Football Benchmark propõe a discussão sobre a união de ligas Entre as sugestões, uma envolvendo os principais clubes belgas e holandeses, que teria um potencial para se tornar a 6 ª maior liga na Europa.

O documento aponta ainda que ‘fusões semelhantes poderiam ser realizadas, por exemplo, na Escandinávia, nos Bálcãs ou na Europa Central e Oriental’.

“Essas ligas regionais desenvolveriam mercados com massa crítica de fãs e produtos de futebol aprimorados, oferecendo uma proposta mais atraente para parceiros comerciais e de transmissão. As ligas regionais seriam, portanto, mais competitivas na cena continental, forneceriam um caminho mais claro para os clubes se qualificarem para as principais competições, como a Champions League, e ajudariam a desenvolver um panorama do futebol europeu mais equilibrado”.