“É com esses jogadores que vamos trabalhar”: Abel ‘contraria’ torcida do Palmeiras e aposta na base para Libertadores

Apesar do pouco tempo no clube, o técnico Abel Ferreira já conquistou os torcedores do Palmeiras. Com esquema de jogo ofensivo e organizado, o português já faturou dois títulos e nesta temporada promete brigar por mais. No entanto, o Verdão deixou escapar dois troféus neste início de ano. Primeiro, a Supercopa do Brasil e depois a Recopa Sul-Americana.









Apesar de não conseguir as conquistas, o Palmeiras segue vive na disputa do Campeonato Paulista, onde ocupa a segunda colocação do grupo C, com oito pontos (o líder é o Red Bull Bragantino, com 14). Em contrapartida, foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 na última sexta-feira (16), no Allianz Parque, e gerou irritação em uma parcela da torcida alviverde.

Rafael Elias, o ‘Papagaio’ – Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras



A Academia amanheceu pichada neste sábado (17) e palavras de ordem foram escritas nas paredes do CT palmeirense. Alguns pediam saídas de atletas como Luan, Lucas Lima, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa, além de exigir contratações. Questionado sobre a necessidade de reforços, Abel minimizou e deu moral para os jovens da base.

“Temos grandes jogadores na base. Temos o Fabinho para a posição de cinco, com personalidade para passar. A mesma coisa o Garcia, um jogador de caráter e personalidade, de futuro. O Papagaio, que esteve um ano suspenso, é nosso centroavante suplente. Temos ainda mais um jovem que é o Giovani. É com esses jogadores que vamos trabalhar”, disse.

Se o Palmeiras não tem dinheiro e não tem condições de contratar atacante, pq desgraça não reintegra o Borja e/ou Deyverson? Ficar sofrendo com Luiz Adriano e Willian é de foder — Deyvinho BI CAMPEÃO DA AMÉRICA (@Deyvinh01467154)

Na próxima quarta-feira (21), o Verdão vai até o Peru para sua estreia na Libertadores 2021, contra o Universitario. Porém, antes disso, tem mais um compromisso pelo Paulistão diante do Botafogo, domingo (18), fora de casa. Para resistir à maratona, a comissão técnica palestrina trabalha com o sistema de rodízio, onde muitos jogadores da base terão oportunidade.