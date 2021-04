E-commerce e Marketplace – Gerenciamento Simultâneo

Vendas de Marketplace e e-commerce gerenciadas ao mesmo tempo?

O gerenciamento das vendas de uma empresa é fundamental para o sucesso do negócio. No entanto, gerenciar as vendas de um Marketplace pode ser um desafio para o empreendedor.

Há empreendedores que optam por ter seu próprio e-commerce. No entanto, isso não inviabiliza que esse empreendedor possa fazer uso de uma plataforma Marketplace. Haja vista que ele pode fornecer seus produtos para que sejam vendidos em outro lugar, além dos seu próprio site.

Informações assertivas e compartilhadas

A plataforma virtual, tanto do seu site como do próprio Marketplace, oferece compartilhamento e exportação de informações. Dessa forma, é possível que o empreendedor obtenha dados simultâneos sobre os seus diferentes canais de vendas.

Integração sistêmica e seu e-commerce no marketplace

Além disso, é possível compartilhar configurações importantes que amparam as estratégias de marketing digital.

Sendo assim, o gerenciamento das vendas na atualidade pode ser feito através de uma integralização sistêmica que permite ao empreendedor administrar dois sites ao mesmo tempo, se for o caso, ou apenas um dos canais.

Dados alinhados e atualizados em tempo real

Todavia, é fundamental que haja a integração de dados sobretudo no que se refere ao estoque. Haja vista que embora estejamos falando de plataformas diferentes, a empresa é a mesma e o estoque precisa estar alinhado para que seja atualizado em tempo real.

Essa integração sistêmica é importante porque minimiza erros de administração referentes a possíveis ajustes manuais, minimizando perdas de vendas.

ERP de gerenciamento de multiplataformas

Há empresas de ERP que fazem essa integração, permitindo o gerenciamento de várias plataformas. Bem como, permitem integrar dados para emissão de notas fiscais e direcionamento de processos, tanto para o Marketplace como para o e-commerce.

Gestão de pedidos e análises de métricas

Além disso, é possível realizar uma completa gestão dos pedidos, minimizando erros por conta de configurações dentro da base de inteligência artificial.

Por isso, é importante que o empreendedor trabalhe com sistemas que permitam armazenamento em nuvem e funcionalidades online. Bem como, analise as métricas e se atualize quanto às tendências do mercado.

Cenário realista e crescimento estratégico do negócio

Dessa forma, a gestão da empresa fica otimizada e realista quanto ao cenário da empresa no momento atual, ao passo que direciona o crescimento do negócio.

Portanto, atuar por uma plataforma de Marketplace ou inserir o seu e-commerce dentro desse modelo de negócio está cada vez mais facilitado e o gerenciamento dessa demanda é cada vez mais assertivo.