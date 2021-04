É hoje! Paredão terá voto duplo do Líder, Anjo Autoimune e cada brother terá que votar em dois participantes | entenda

Mais um domingo chegou e com ele nova formação de Paredão no BBB21! E como Tiago Leifert adiantou na última quinta-feira, a dinâmica da 12° semana de programa será bem diferente, afinal, estamos na reta final do programa e queremos fogo no parquinho, não é mesmo? 🔥🔥🔥

O Paredão será Triplo com os dois indicados da Líder Viih Tube e o perdedor da Prova Bate e Volta.