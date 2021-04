E-mail Marketing e a Personalização do Relacionamento Com o Cliente

Ações complementares através do uso estratégico e-mail marketing

O e-mail marketing é uma ferramenta importante dentro das ações de marketing digital por diversas razões. Uma vez que possibilita que a empresa alcance objetivos e ampare outras ações.

Sendo assim, através do uso do e-mail marketing é possível:

Direcionar e promover artigo do blog

Solidificar a construção de um relacionamento com audiência;

Aumentar a taxa de conversão de visitantes para leads , e posteriormente, de leads para vendas;

Elevar o tráfego do site de forma qualificada;

Elaborar promoções exclusivas para amparar programas de fidelização do cliente; entre outros fatores.

Portanto, é importante que a empresa se direcione para obter os dados dos clientes. Por isso, muitas empresas geram campanhas que objetivam motivar o cliente a inserir seus dados para criar um mailing para ser usado pelo marketing digital. Além disso, é possível disponibilizar cadastros para o cliente receber novidades e promoções exclusivas.

Captura estratégica de e-mails

Por isso, é importante criar estratégias para obter o endereço de e-mail dos clientes, como criar caixa de captura em lugares visíveis no site, geralmente, na página de informações sobre a empresa. No entanto, é possível inserir essas caixas no meio de algum artigo.

Disponibilizar material de conteúdo em troca dos dados dos clientes

Além disso, o material de conteúdo é uma maneira de reter a atenção do público. Por isso, solicitar e-mail em troca de conteúdo é uma ação muito assertiva. O cliente pode obter diversos materiais como e-books, planilhas, infográficos etc.

Programação de envio de e-mails

Um software de e-mail marketing como MailChimp também é bastante estratégico. Assim sendo, é possível que a empresa programe envios de mensagens para listas de forma automática, de acordo com a frequência necessária dentro da rotina do cliente.

A empresa pode criar ou promover produtos próprios ou afiliados, promovendo conteúdos relevantes como indicação de produtos exclusivamente para assinantes.

Sendo assim, o e-mail marketing é uma estratégia de marketing digital que:

Gera conteúdo;

Aumenta o tráfego no site;

Gera receita;

Valoriza as ações de fidelização do cliente.

Autoresponder e a personalização das mensagens

Além disso, é possível sequenciar automaticamente o envio de e-mails para uma pessoa a partir de uma execução da própria pessoa.

Essa sequência é chamada de autoresponder. Ou seja, o visitante se cadastra através de um link no site e passa a receber e-mails de conteúdos variados. São e-mails personalizados que atendem o desejo de compra desse cliente em potencial.

Por isso, é importante para uma empresa no mercado atual se direcionar estrategicamente, considerando a volatilidade do mercado e os novos entrantes dentro do seu segmento. Sendo assim, o e-mail marketing é uma ferramenta que complementa diversas ações estratégicas.