‘É o campeão que vai entrar em campo!’: assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Vélez

A estreia do Flamengo na Libertadores foi com muita concentração no pré-jogo, emoção durante os 90 minutos e celebração após o apito final. Nesta quarta-feira, o clube divulgou o vídeo de bastidores da vitória por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires. Assista acima.

Diego puxou o coro no vestiário (Foto: Reprodução/Fla TV)

As imagens mostram um clima descontraído no vestiário antes da partida, com a direito a brincadeiras entre Gabigol e Willian Arão. Além disso, é possível ver o momento das orientações de Rogério Ceni a Diego Ribas. Momentos antes do jogo, na última roda no vestiário, foram os dois que pediram a palavra para destacar a importância do confronto.

– Libertadores, time argentino, jogo na Argentina e a camisa do Flamengo jogando. Concentração, dedicação total, marcação firme para ganhar esse jogo. Dois brasileiros já perderam. A história, a gente escreve a cada ano. A de 2019 está construída, bonita para caral** e merecedora. A de 2021, nós temos que começar a construir agora – disse Rogério Ceni.

– É o Flamengo que vai entrar em campo. É o campeão que vai entrar em campo. Façam por merecer o respeito que eles têm por nós. Não estou falando de resultado, estou falando de atitude. Vamos construir a vitória. Constrói com atitude, colocando a bunda no chão se precisar e jogando. A alegria e a qualidade fazem diferença a partir do esforço. Orgulho de vestir essa camisa, vamos mostrar esse orgulho lá fora – discursou Diego.

No fim, todo esse incentivo deu certo. O Flamengo, mesmo estando atrás do placar duas vezes, se recuperou na partida e voltou para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem. No vestiário após a partida, o clima foi de entusiasmo, com direito a música, dança e canto de parabéns para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

– Eu queria dar o parabéns para vocês. Desde 1982, o Flamengo não vencia aqui na Argentina pela Libertadores. Em 30 anos de futebol, essa é apenas minha segunda vitória aqui. O feito de hoje é só o primeiro passo na caminhada, mas tem um valor que vocês não têm noção. Da maneira como foi construída, sempre jogando de forma linear, buscando duas viradas, com maturidade – disse Rogério Ceni na roda após a partida.

De volta ao Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo teve folga nesta quarta-feira e irá se reapresentar ao Ninho do Urubu na tarde desta quinta. O próximo desafio da equipe é contra o Volta Redonda, no sábado, pela última rodada da Taça Guanabara. Vale lembrar que, em caso de vitória, o Rubro-Negro conquistará esse título simbólico.

