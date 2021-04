O técnico Hernán Crespo parece cada vez mais certo de que Daniel Alves será seu lateral-direito. Atuando em sua posição de origem nos últimos jogos, o camisa 10 do São Paulo vem se destacando como um dos melhores em campo, e, nesta sexta-feira, não foi diferente.

Autor do passe que deixou Vitor Bueno na cara do gol para ampliar o placar para o São Paulo, no início do segundo tempo contra o Santo André, Daniel Alves, ao que tudo indica, não deve voltar para o meio-campo tão cedo.

“Penso que sim [manter Daniel Alves como lateral-direito], porque hoje o Daniel está jogando muito bem nessa posição. Creio pessoalmente que é o melhor lateral do mundo, e isso há muito tempo. Ele está confirmando isso todos os dias”, afirmou o técnico Hernán Crespo.

Apesar de toda a qualidade demonstrada nos treinos e jogos, Daniel Alves não surpreende Hernán Crespo. De acordo com o treinador argentino, ele já esperava um desempenho acima da média por parte do lateral-direito.

“Creio que ter um jogador dentro do elenco como Daniel Alves é fundamental. Pessoalmente não me surpreende, porque se ele chegou a jogar no nível que ele jogou e ganhar o que ganhou, é por algum motivo. Se pensamos em querer ganhar e ser competitivos, é questão de escutar constantemente Daniel Alves”, completou.