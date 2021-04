‘É o melhor time do mundo’

Pouco antes do duelo de volta contra o Bayern de Munique, válido pelas quartas de final da Uefa Champions League, o técnico Mauricio Pochettino disse que o Paris Saint-Germain ainda precisa melhorar para se classificar às semifinais da competição.

A equipe francesa irá duelar contra os bávaros, no Parque dos Príncipes, na terça, às 16h (de Brasília).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Temos que corrigir erros para classificar. Estamos jogando contra o melhor time do mundo. Respeitamos muito o Bayern, mas tentaremos impor nossas ideias em campo”, disse o treinador argentino.

Após perder a final do ano passado da competição para o Bayern, o PSG venceu o duelo de ida das quartas por 3 a 2 fora de casa.

O zagueiro Marquinhos, autor de um gol nesta partida, está praticamente descartado para o duelo da volta.

“Não acho que ele esteja apto para jogar, mas poderá ir ao banco de reservas. Decidiremos amanhã”, disse Pochettino.

Na segunda-feira, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, esteve no CT do clube para fazer uma visita ao elenco parisiense.