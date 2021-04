‘É Preciso Saber Viver’ lidera ranking de músicas mais tocadas de Roberto Carlos

Nesta segunda-feira, dia 19, Roberto Carlos completa seus 80 anos, com mais de 60 de carreira. Dono de uma coleção de sucessos, o cantor reúne um vasto acervo de músicas amplamente executadas – além de ser um dos nomes mais regravados por outros artistas. No topo de faixas mais tocadas nos últimos cinco anos está “É preciso saber viver”, escrita junto a seu amigo Erasmo Carlos, seguida de “Como é grande o meu amor por você” e “Além do horizonte”.