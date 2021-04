“É questão de escutar Daniel Alves” Crespo se rende ao camisa 10 e enfatiza nova projeção ao jogador

O Tricolor do Morumbi embalou. Nesta sexta-feira (23), o São Paulo chegou em sua sexta vitória consecutiva, ao vencer o Santo André por 2 a 0, pelo Paulistão. Entretanto, a série vitoriosa não tira os pés de Crespo do chão. Em entrevista após a partida, o treinador não se deixou levar pela empolgação e afirmou que o tempo indicará o real poder da equipe.









“Falta tempo. Continuamos a trabalhar nesse modo, com a disposição dos atletas. Podemos mudar os jogadores, mas a identidade é a mesma. Depois é justo pensar e sonhar, mas eu vivo o dia a dia. Só o tempo vai dizer quão grande e bom somos todos”, declarou o argentino.

O treinador se mostrou consciente de seu princípio de jornada pelo São Paulo e fez questão de minimizar marcas obtidas: “Se igualamos ou superamos recordes, é mérito dos jogadores. Depois é uma equipe em constante evolução. Estamos no começo da temporada. Falta muito. Tudo isso apenas começou”, pontuou.

Daniel Alves brilha na lateral direita do Tricolor – Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Crespou foi enfático ao falar sobre o desempenho de Daniel Alves na lateral, após atuar no Tricolor como meia desde que chegou, o treinador deve efetivá-lo na posição de origem do camisa 10: “Daniel Alves está jogando muito, muito bem na posição. Melhor lateral do mundo. Está confirmando isso em todos os dias”. Na sequência, o técnico completou:

¿USAIN BOLT? ����♂️��⚽️ Joao Rojas, jugador del @SaoPauloFC ���� Marcó un Gol después de correr más de 60 metros la cancha. �� Rojas ���� atravesó la mitad del campo, se acomodó y tiró al marco para marcar el tanto que abriría el partido. ������ pic.twitter.com/AD7DfNGjFW — Radio Diblu FM (@RadioDibluFM)

April 24, 2021





“Acredito que ter um jogador como Daniel Alves é fundamental. Pessoalmente não me surpreende, porque se ele chegou a jogar no nível que jogou e a ganhar tudo que ganhou, é por um motivo. Se a gente pensa em ganhar e em ser competitivos, é questão de escutar o Daniel Alves”, finalizou o comandante do Tricolor.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Paulistão acontece no domingo (25), diante do Ituano, em Itu. O Soberano é o líder do Grupo B da competição, com 22 pontos.