É treta! Relembre as brigas mais polêmicas do BBB21

É quase impossível imaginar qualquer edição do Big Brother Brasil sem aquelas ‘tradicionais’ brigas polêmicas. No BBB21 não foi diferente: logo na primeira semana, uma briga envolvendo Lucas Penteado, Karol Conká, Karline e outros integrantes da casa marcaram o reality show. Confira a lista preparada pelo portal iBahia e relembro este e outros desentendimentos.

Foto: Reprodução



Briga envolvendo Lucas Penteado, Kerline, Karol Conká e outros integrantes da casa

Logo na primeira semana da casa mais vigiada do Brasil quando Karline brincou ao falar que estava interessada por Lucas e isso acabou magoando o ator, pois ele sentiu que estava sendo enganado.

No dia seguinte, em uma festa, Lucas discutiu com vários participantes do BBB ao tentar formar um grupo de negros contra brancos dentro do reality show. O ator também conversou novamente com Kerline sobre o assunto anterior e ela disse que se sentiu “desestabilizada”.



O comportamento de Lucas causou ações de rejeição e discriminação contra Lucas, protagonizadas, em sua grande parte, por Karol Conká. Toda a reação dos participantes resultou na decisão do ator em sair do programa.





Lumena acusa Juliette de estar mentindo e aponta o dedo para ela

Em fevereiro, Juelitte reuniu alguns integrantes do Big Brother Brasil no jardim da casa e desabafou sobre como estava se sentindo dentro da casa e comentou que estava se sentindo excluída.



A paraibana comentou sobre uma situação em que elogiou o vestido de Lumena e a baiana chegou com o dedo apontado para a maquiadora e disse que ela estava mentindo.

Karol Conká discute com Carla Diaz sobre Bil: ‘Falsa’

As duas sisters bateram boca e o motivo da discussão foi Arcrebiano.“Foi inventar coisa para as meninas. Você podia ter chegado na festa e ter trocado ideia comigo”. A atriz, que estava deitada no momento que a cantora chegou questiononando, perguntou: “Você está doida?”.



A curitibana disse: “Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”. Carlo questionou novaqmente: “Você é doida, Karol? Karol, você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil”. “Veio chorar para Projota, foi chorar para as menininhas. Querida, eu também sei me fazer. Dá um tempo, Carla”, disse Karol.





Conká acusa Camilla de tomar partido no jogo

Camilla de Lucas se irritou ao ouvir o comentário de Karol Conká de que ela estava do lado de Gilberto na briga com os outros participantes.



“Você está dividindo a casa. Aqui não tem lado. Eu não to em lado de treta nenhum, com base em achismo. Você está usando o meu nome para o Caio, Rodolffo, Projota e Pocah naturalmente acharem que eu estou contra eles. Você joga a semente e sai. Eu venho aqui e eu falo mesmo”, criticou a carioca.





Troca de xingamentos entre Pocah e Gilberto

Gilberto e Pocah protagonizaram um grande ‘barraco’ no BBB21 após um dos jogos da discórdia. O s brothers trocaram xingamentos e palavrões após a cantora procurar o economista para conversar, e ele falar que ela ofendeu o caráter e índole dele. A dona da música ‘Não sou obrigada’ chamou o colega de confinamento de hipócrita, e os dois acabaram se exaltando.



“Você acha que se posicionar é gritaria”, disparou Pocah. “Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. Não vou abaixar minha cabeça para ninguém”, berrou Gilberto.

Discussão acalorada entre Fiuk e Arthur

Já na reta final do jogo, Fiuk e Arthur protagonizaram um momento de desentendimento no Big Brother Brasil 21. Eles tretaram depois do canto apontar o instrutor de crossfit como ‘pior jogador’ e quem faz ‘jogo sujo’.



“É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui”, desabafou Fiuk. Arthur, então, chamou o brother de “c*zão” e os dois começaram a discutir.