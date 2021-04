“É tudo que eu tenho a dizer ”; Mason despista sobre futuro de Harry Kane, mas manda recado positivo para torcida dos Spurs

O Tottenham vem fazendo uma campanha discreta no Campeonato Inglês. 7º colocado no Campeonato Inglês, os Spurs temem que o principal astro do time, o atacante Harry Kane, deixe a equipe após a temporada, já que os comandados do técnico Ryan Mason não disputarão a Champions na próxima temporada e outras instituições estão de olho no profissional.









No entanto, o técnico não acredita que o inglês irá deixar o grupo neste momento pois, de acordo com ele, o atacante tem muito amor e carinho pelo clube e por isso deverá continuar no Tottenham até pelo menos o final do seu contrato, que se encerra em junho de 2024. “Não acredito. Harry Kane ama este clube. Ele o provou nos últimos oito ou nove anos como um dos melhores atacantes do mundo. Ele é um profissional constante”, disse ele, que completou:

“Não haverá conversa entre mim e ele sobre outra coisa se não os treinos e o jogo que temos pela frente. É tudo o que tenho a dizer sobre isso. Nossa atenção, a atenção de Harry, a atenção de todo o clube, está no jogo de domingo”, completou o comandante.

O Tottenham volta aos gramados no domingo, 2, contra o Sheffield United, pela 31 rodada do Campeonato Inglês. Se quiser voltar à Champions e convencer Kane a ficar caso chegue alguma proposta atraente, os Spurs terão que ser letais nas últimas 7 rodadas da competição.